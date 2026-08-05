El Gobierno se ve forzado a ampliar en 30.000 millones el presupuesto para pagar la deuda pública de 2026

El Gobierno ha modificado en junio el presupuesto para pagar la deuda pública de este año en casi 30.000 millones de euros. En concreto, en junio ha desviado de otras partidas 29.686 millones de euros para amortizar deuda pública que vence este año, con lo que el presupuesto total para hacer frente al pago de letras y bonos del Tesoro que vencen este año es de 158.483 millones, según el último informe mensual de Hacienda.

Esto implica que el gasto del Gobierno en la deuda pública va a subir este año en más de 28.000 millones respecto a 2025, cuando se destinaron 130.000 millones.

En lo que va de año, los seis primeros meses del ejercicio, el Tesoro ha pagado ya 82.561 millones de euros, un 11% más que en los seis primeros meses del año pasado.

Este incremento del presupuesto para pagar la deuda pública se produce justo cuando el Banco Central Europeo (BCE) decidió subir los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta el 2,25%, el 11 de junio pasado. Esta decisión implica inmediatamente una subida del interés que tiene que pagar el Tesoro español para colocar sus productos de deuda a los inversores, nacionales e internacionales.

En efecto, ese tipo de interés que paga el Gobierno en las nuevas emisiones de deuda está en cifras desconocidas desde 2018. Este mismo martes ha vendido 6.215 millones de letras a 6 meses a un tipo de interés medio del 2,512%, y a 12 meses a un tipo medio del 2,679%, por encima de las anteriores subastas.

Además, la inflación en la zona euro sigue al alza, por encima del 2%, en parte por el incremento de los precios en España, que ya se sitúa en el 3,8% medido en términos armonizados para poder compararlos con el resto de países miembros.

Eso implica que los analistas esperan que, después del verano, el BCE vuelva a subir los tipos de interés otro cuarto de punto, hasta el 2,5%, y probablemente apruebe una segunda subida a finales de año. La consecuencia de esto será de nuevo más alzas en los intereses que paga el Tesoro español -y el resto de Europa- para poder financiarse en los mercados y cubrir los planes de emisiones de deuda previstos.

La modificación del presupuesto de la deuda pública es la mayor que ha hecho el Gobierno en lo que va de año, pero no la única. La falta de Presupuestos Generales—noo ha aprobado ninguno en esta legislatura que acaba el próximo julio y se mantienen prorrogados los de2023—- obliga a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a modificar las partidas presupuestarias.

Y lo estáhaciendo,oademás,s sin el visto bueno del Congreso, que es quien aprueba los Presupuestos. Esta es una de las principales críticas de la oposición: los cambios de facto en los Presupuestos sin pasar por el Congreso.

En concreto, en los seis primeros meses del año, el Gobierno ha modificado las partidas de los Presupuestos en más de 77.000 millones de euros, según la misma fuente, Hacienda.

La mayor partida es la de la deuda, casi 30.000 millones, seguida por la de la Seguridad Social -también la de la financiación de entes territoriales-. El Gobierno ha modificado el presupuesto del organismo que paga las pensiones y otras prestaciones como el ingreso mínimo en 7.381 millones de euros. La Seguridad Social paga también las bajas laborales.