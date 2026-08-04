Las vecinas del barrio del Carmen de Murcia, no se andan con tonterías y graban a los ladrones que sorprenden robando, aunque este ladrón argelino, reincidente e ilegal en España, se enfrenta a la vecina, la amenaza y le muestra sus genitales antes de darse a la fuga.

La mujer descubrió al ladrón escondido en el garaje en el momento en el que se disponía a forzar un coche: «Sal de aquí o llamo a la Policía, esto es un garaje privado». El ladrón respondió «llama a la Policía», y acto seguido comenzó a amenazarla.

«Háblame en español», le espetó la vecina y el ladrón respondió enseñándole los genitales mientras se marchaba tranquilamente por la calle.

La vecina protesta porque, según su relato, cuando fue a poner la denuncia, la Policía le puso trabas. Los hechos grabados por la vecina se consideran una falta administrativa de exhibicionismo, al haber sido hacia una adulta. Si la víctima fuera menor de edad, sí se habría considerado un delito.

Detenido poco después por otro robo

El ladrón fue detenido poco después por la Policía Nacional tras colarse en un garaje comunitario de la calle de La Gloria de Murcia y forzar un coche para robar todo lo que había en su interior.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 16 de julio, cuando el ladrón argelino, aprovechó la apertura de la puerta del garaje comunitario de un edificio de viviendas del centro de la ciudad de Murcia, se coló en su interior equipado con una mochila llena de herramientas para ejecutar los robos y forzó el primero de los vehículos. Sin embargo, el ladrón tuvo que escapar a la carrera al entrar un vecino en el garaje y encender las luces, descubriendo el robo.

Ladrón con 5 antecedentes

A partir de ahí, la Policía Nacional revisó las cámaras de seguridad del garaje y consiguió identificar al ladrón. Un hombre de 30 años al que le constan cinco detenciones anteriores por robos, amenazas y contra la Ley de Extranjería, y que se encuentra en situación irregular en territorio nacional.

Tras pasar a disposición acusado de un delito de robo con fuerza, el sujeto salió en libertad como investigado mientras la Policía revisa su posible participación en otros robos similares.