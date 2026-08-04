Johnny Depp cambia por completo de imagen: la transformación radical del actor que nadie esperaba

Johnny Depp se ha convertido en noticia por un motivo que no dejará indiferente a nadie. El actor estadounidense ha sorprendido con un cambio de imagen casi irreconocible para dar vida a Ebenezer Scrooge, el protagonista de la nueva adaptación de Cuento de Navidad, la célebre novela corta que Charles Dickens publicó en 1843.

La transformación del intérprete ha llamado poderosamente la atención tras la publicación del primer tráiler oficial de Ebenezer, una producción de Paramount Pictures que llegará a los cines el próximo 13 de noviembre.

El avance ha permitido ver por primera vez a Depp caracterizado como el conocido personaje literario. Con el cabello canoso y rizado, una nariz protésica y un aspecto envejecido, el actor vuelve a demostrar su capacidad para desaparecer detrás de sus personajes, una de las señas de identidad que ha marcado buena parte de su trayectoria.

Un personaje icónico

Johnny Depp no es ajeno a todo esto. A lo largo de su carrera ha recurrido en numerosas ocasiones al maquillaje, las prótesis y las pelucas para construir personajes tan reconocibles como Charly en Charly y la fábrica de Chocolate, Edward en Eduardo Manostijeras o el capitán Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe.

En esta ocasión, el reto consiste en dar vida a Ebenezer Scrooge, el anciano avaro y solitario cuya vida cambia radicalmente tras recibir la visita de varios espíritus durante la noche de Navidad.

Las primeras imágenes muestran a un Depp prácticamente irreconocible, con un rostro endurecido por las prótesis y un aspecto acorde con la edad del personaje. La caracterización ha despertado una gran expectación entre los aficionados al cine y los seguidores del actor, acostumbrados a verlo asumir papeles que requieren una importante transformación física.

Una sorpresa para los fans

La nueva imagen del intérprete se dio a conocer durante una aparición inesperada en la Comic-Con de San Diego, uno de los mayores encuentros internacionales dedicados al cine, las series y la cultura popular.

Fue allí donde Paramount presentó el primer tráiler oficial de la película, permitiendo a los asistentes descubrir tanto el aspecto de Depp como el tono de esta nueva adaptación del clásico de Charles Dickens.

La cinta recrea el Londres victoriano y mantiene la esencia del relato original, en el que Scrooge recibe la visita del fantasma de su antiguo socio y, posteriormente, de los espíritus de las Navidades Pasada, Presente y Futura. A través de ese recorrido sobrenatural, el protagonista deberá enfrentarse a las consecuencias de sus actos y decidir si todavía está a tiempo de cambiar el rumbo de su vida.

Según la sinopsis difundida por la productora, la película narra «el viaje sobrenatural de un hombre para enfrentarse a su pasado, su presente y su futuro mientras lucha por conseguir una segunda oportunidad».

El regreso de Johnny Depp

El estreno de Ebenezer supone un momento especialmente significativo para Johnny Depp, ya que representa su primer gran papel en una producción de Hollywood desde el mediático proceso judicial que protagonizó junto a su ex mujer Amber Heard.

El juicio, celebrado en 2022, acaparó la atención internacional durante semanas. Tras las acusaciones cruzadas de violencia doméstica, un jurado concluyó que tanto Depp como Heard habían incurrido en difamación.

Como resultado de la sentencia, el actor recibió una indemnización de 10 millones de dólares por daños compensatorios y 5 millones por daños punitivos, aunque esta última cantidad quedó posteriormente limitada por la legislación aplicable. Amber Heard, por su parte, obtuvo 2 millones de dólares por daños compensatorios por una de sus reclamaciones.

Más allá del resultado judicial, el caso tuvo un notable impacto en la carrera del intérprete y en la relación de los grandes estudios con una de las estrellas más reconocidas del cine estadounidense.

Una carrera muy interesante

Las consecuencias profesionales comenzaron incluso antes del juicio. En 2020, Johnny Depp abandonó el papel de Gellert Grindelwald en Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, tercera entrega de la franquicia derivada del universo de Harry Potter. Finalmente fue el actor danés Mads Mikkelsen quien asumió el personaje.

Desde entonces, Depp ha centrado buena parte de su actividad en proyectos independientes y producciones europeas. En 2023 protagonizó el drama histórico francés Jeanne du Barry, presentado en el Festival de Cannes, donde interpretó al rey Luis XV.

Además, debutó detrás de las cámaras con Modi: Three Days On The Wing Of Madness, un largometraje biográfico centrado en la figura del pintor italiano Amedeo Modigliani, consolidando también su faceta como director.

Su agenda cinematográfica incluye igualmente el thriller de acción Day Drinker, en el que compartirá reparto con Penélope Cruz y Madelyn Cline, un proyecto que supone un nuevo paso en su regreso a producciones de mayor presupuesto.