Nada ha captado tanto la atención estas últimas dos semanas como el juicio televisado de Johnny Depp y Amber Heard. Si quieres conocer los detalles de este caso que tanto revuelo está dando en redes sociales, te damos una guía para entender lo que está pasando en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard.

El divorcio de Johnny Depp y Amber Heard

Si nos fijamos en los antecedentes de este juicio, se conoce que Johnny Depp y Amber Heard empezaron su relación en 2012 tras conocerse en la película Diario de un seductor. Solo 3 años más tarde se casaron y el matrimonio duro un total de 15 meses. Fue en esa misma demanda de divorcio donde Amber Heard, la solicitante, acusaba al conocido actor de haberla golpeado.

Las autoridades optaron por aplicar una orden de alejamiento al actor por las declaraciones realizadas por Amber Heard. El actor desmintió que esas declaraciones fueran ciertas.

Posteriormente a estos hechos, Amber Heard retiró la orden de alejamiento y firmó un acuerdo millonario con Johnny Depp, este tenía el objetivo de comenzar un proceso de divorcio amistoso por ambas partes. Finalmente, se firmó el divorcio en enero del 2017.

El artículo ‘Me Too’ de Amber Heard y el despido de Disney

Todo parecía haber acabado con ese divorcio que separaba a la pareja, no obstante en diciembre de 2018, el artículo ‘Me Too’ de Amber Heard volvió a poner esta relación en todas las portadas. La actriz escribió un artículo en The Washington Post donde contaba que ella era una figura pública que representa el abuso doméstico y aunque el actor Johnny Depp no fue nombrado en el artículo, todas las miradas fueron hacía él por los abusos que ella había declarado en la demanda de orden de alejamiento.

Un año más tarde de estas declaraciones, Johnny Depp fue despedido de la franquicia de la saga Piratas del Caribe. En las primeras sesiones de este juicio, la defensa de Amber Heard quiso desvincular este artículo con el despido de Disney a Johnny Depp, presentando un documento con varias quejas sobre el comportamiento del actor.

Las demandas de difamación que los llevan a juicio

Frente a todos estos hechos, Johnny Depp decide presentar una demanda de difamación en marzo de 2020, en ella, el actor pedía 50 millones de dólares a su ex pareja afirmando que las acusaciones de ella eran ‘demostrablemente falsas’, es en esta ocasión donde el actor acusa por primera vez a Amber de posibles abusos contra él.

La actriz optó por una contrademanda que llegaría el 2 de septiembre y tendría una suma de 100 millones contra Johnny Depp.

El juicio llega dos años más tarde

El 11 de abril de 2022 Johnny Depp y Amber Heard volvían a enfrentarse al dar inicio el juicio en la corte de Virginia. Las demandas de los actores se enfrentan en un juicio por difamación, donde se ha tocado el consumo de sustancias, el abuso y el maltrato, y como estos han tenido efectos en los actores.

Lo que se juzga en todo momento es la difamación y los efectos en la vida personal y profesional de cada actor, no se trata de un juicio de violencia doméstica como tal, por mucho que las redes puedan crear confusión en este suceso.

Se espera que el juicio tenga una duración de unas 6 semanas y seguramente, se podrán ver algunas caras y nombres conocidos a nivel mundial.

Las primeras jornadas del juicio de Johnny Depp y Amber Heard

En las declaraciones iniciales del juicio, la defensa de la actriz declaró que Depp había agredido sexualmente a la actriz mientras ella estaba inconsciente. Esto hizo saltar las alarmas y los abogados de Johnny Depp negaban categóricamente tal declaración.

Estos últimos afirman que Amber Heard sería la auténtica causante de la violencia en el matrimonio y señalan que en caso de ser cierta tal acusación, esta no se nombró o declaró en la primera demanda de la actriz, siendo un suceso de gran importancia, que de ser cierto, se habría incluido a los hechos declarados.

Este juicio continúa avanzando en la actualidad y ya se conoce la declaración del actor Johnny Depp, quedará ver como continúan las declaraciones de los afectados y de los distintos testigos para acabar de hacer una sentencia clara de lo ocurrido en este matrimonio entre Johnny Depp y Amber Heard.