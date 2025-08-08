Un alcalde del PSOE delega su cita con Mazón por la DANA tras aleccionar Morant a sus ediles

El alcalde socialista de la localidad valenciana de Aldaya, Guillermo Luján, no ha asistido a un encuentro trascendental para los vecinos de su localidad y para la reconstrucción misma de su municipio tras la DANA con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El encuentro estaba acordado para este viernes. En su lugar, quien ha asistido a la trascendental, para Aldaya, reunión con Mazón ha sido la concejal de Urbanismo Mónica Trujillo.

Se da la circunstancia de que la ausencia del alcalde socialista de Aldaya de una reunión tan esencial para la reconstrucción de su municipio, como la de este viernes con Mazón, se produce sólo dos días después de que este 6 de agosto, la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, mantuviera una reunión en la sede del PSPV, con los alcaldes socialistas de la zona afectada con la DANA, en la que se les aleccionó acerca de sus encuentros con Carlos Mazón. A esa reunión asistió también la anunciada, pero no nombrada, nueva comisionada de Sánchez para la DANA, Zulima Pérez, y el Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

Con la edil de Urbanismo de Aldaya, Mónica Trujillo, se han reunido tanto el presidente Carlos Mazón como el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. Un gesto que evidencia tanto la importancia de la reunión como la intención del Gobierno valenciano de continuar trabajando en la reconstrucción con atención a cada municipio afectado. Y evidencia también que para el Gobierno valenciano estas reuniones para avanzar en la reconstrucción no son un instrumento político. Muy al contrario, se trata de una tarea imprescindible para para la reconstrucción.

La voluntad de Mazón de continuar adelante en materia de reconstrucción es firme, asistan los alcaldes o sus concejales a las reuniones. Para la Generalitat Valenciana es absoluta prioridad continuar dando respuesta a los problemas de todos y cada uno de los municipios afectados por la riada. De modo que, aún sin el alcalde de Aldaya, la reunión ha servido para anunciar, por ejemplo, que la Generalitat Valenciana reparará el viario de acceso al Centro Comercial Bonaire. Ese acceso es de titularidad municipal. Quien lo reparará será el Gobierno de Mazón.

La rehabilitación de ese vial por parte del Consell en Aldaya se incorporará al plan del Gobierno valenciano Recuperem Valencia, a través del cual la Generalitat asume medio centenar de actuaciones de titularidad local en municipios afectados por la riada del 29 de octubre. La inversión prevista por la Generalitat en esas actuaciones es de 50 millones de euros.

La Generalitat de Carlos Mazón también ha acometido otras actuaciones en Aldaya, como la reparación de la CV-410, la CV-403 y la CV-36, de titularidad autonómica, la rehabilitación de la red viaria local como las pasarelas peatonales sobre el barranco de La Saleta, el paso superior de la misma rambla y el puente Camí Coscollar, además de la rehabilitación de los centros de salud del municipio con una dotación de cerca de un millón de euros. Todas esas iniciativas ya están acabadas.

Además, la Generalitat ha desarrollado también actuaciones en Aldaya. En concreto, en la restauración de los centro como el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP Ausiàs March, la Escuela Infantil de Primer Ciclo La Font de la Rosa, el Instituto de Educación Secundaria (IES) Salvador Gadea, el CEIP Mariano Benlliure, el CEIP Platero y yo y el IES Carlos Salvador.

En suma, el Gobierno valenciano ha llevado a cabo una inversión de 40 millones de euros para reparar los daños causados en distintas infraestructuras en Aldaya, que se suman a los 29 millones en ayudas directas.