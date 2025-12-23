Dos okupas polacos permanecen atrincherados en un chalé de la pedanía de La Marina (Elche) tras matar de una paliza a dos hombres de nacionalidad alemana que intentaron desalojarlos de la vivienda y dejaron herido grave a un tercero. Los okupas siguen atrincherados en la vivienda cercada por la Guardia Civil que está negociando con ellos para que se entreguen. Fuentes oficiales del instituto armado descartan que los ocupantes de la vivienda dispongan de armas de fuego.

La Guardia Civil confirma que el doble asesinato tuvieron lugar en torno a las seis de la tarde del lunes en el chalé situado en una zona habitada por residentes extranjeros y descarta un enfrentamiento entre bandas opuestas.

La hipótesis de los investigadores, es que tres ciudadanos alemanes acudieron a desalojar a dos okupas polacos que permanecen atrincherados en Elche, cuando los dos okupas mataron de una paliza a los dos ciudadanos alemanes e hirieron de gravedad a un tercero que ha sido ingresado en un hospital en estado. muy grave.

Soprenden a los okupas con un cadáver

Fueron los vecinos de la zona los que alertaron a la Guardia Civil tras sorprender a los okupas en el momento de deshacerse de los cadáveres de las víctimas.

Al verse descubiertos, los okupas arrastraron los cadáveres hasta la entrada del chalet y los abandonaron en ese lugar hasta la llegada de la Policía Local y la Guardia Civil. Ya era demasiado tarde para las víctimas, que habían fallecido tras sufrir una brutal paliza.