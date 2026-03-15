Casi nadie la conoce y es de las mejores de Netflix: la serie de 8 episodios que no puedes perderte si eres fan del misterio

El pasado 12 de febrero llegó al catálogo de Netflix una serie que por ahora ha pasado un poco desapercibida: Cómo llegar al cielo desde Belfast. Una serie de misterio con un toque de comedia de Lisa McGee, a la cual conocemos por ser la creadora de la serie norirlandesa Derry Girls. Sus protagonistas son tres amigas que se conocen desde pequeñas y que deciden viajar hasta un pueblo de Dongeal en Irlanda del Norte para asistir al funeral de Greta, la cuarta amiga del instituto con la que habían perdido el contacto por un extraño suceso que vivieron juntas hace años. Las tres mujeres empiezan a sospechar que la muerte de Greta no es tan natural como su esposo y su familia cuentan. Una nueva y original ficción que combina el misterio con un humor y que es perfecta para los que quieran disfrutar de unas horas de entretenimiento este fin de semana.

La serie Cómo llegar al cielo desde Belfast ha sido dirigida por Michael Lennox, aunque también han participado otros como Rachna Suri y George Kane. La guionista es también Lisa McGee, la creadora de la serie, que mantiene ese original estilo de Derry Girls en el que combina el misterio con el humor y los giros argumentales. Cómo llegar al cielo desde Belfast es una ficción de 8 episodios de una duración de 45 minutos aproximadamente perfecta para hacer un maratón de fin de semana y disfrutar de una serie diferente y entretenida.

¿De qué trata la serie Cómo llegar al cielo desde Belfast?

Cuenta la aventura de tres amigas que se conocen desde la infancia y que han mantenido su amistad desde hace años. Saoirse es una ingeniosa y caótica guionista de televisión que ha triunfado con la serie Murder Cop en la que trabaja junto a Seb, su prometido, el director de la serie. Robyn es una estresada madre de tres hijos que está siempre al borde de un ataque de nervios y Dara, una mujer que compatibilizada el cuidado de su anciana y enferma madre, con pequeños trabajos de informática.

Las tres deciden viajar hasta el pueblecito de Knockdara en el condado irlandés de Donegal para asistir al funeral de Greta, la cuarta amiga del instituto. Las cuatro compartieron hace 20 años un extraño suceso que no quieren que nadie conozca. Los espectadores van conociendo mediante lo que ocurrió cuando eran adolescentes.

Nada más llegar a allí se dan cuenta de que el marido y su hija adolescente de su amiga les están ocultando algo. Las tres comienzan al sospechar que el cadáver que se encuentra en el féretro es de otra persona y deciden descubrir dónde está su amiga. Las tres amigas tendrán que seguir las diferentes pistas que encuentran en su camino para descubrir las razones por las que ha fallecido su amiga. Además, las tres contarán con el apoyo de Liam, un policía local, y tendrán que huir de una violenta mujer que las persigue.

Cómo llegar al cielo desde Belfast es una compleja serie de misterio que cuenta con numerosos giros y que sorprende por la buena interpretación de sus protagonistas que pasan del llanto a la risa con una facilidad increíble. Además del misterio en el que se centra esta serie, también se habla de tema como los problemas, los miedos y las preocupaciones de las mujeres de su edad y la importancia de la amistad.

El reparto de esta serie de misterio

Las protagonistas de esta serie son las actrices Roísín Gallagher, a la que conocemos por su trabajo en The Lovers, Sinéad Keenan que ha aparecido en ficciones como Showtrial, Three Families o en las últimas temporadas de Unforgotten y Caoilfhionn Dunne, a la que hemos visto en Industry y Mil Golpes, las cuales dan vida a las tres amigas de la infancia que deciden viajar a Belfast para despedirse de otra amiga.

Además en el reparto están los actores Tom Basden como Seb, Art Campion como Jim, Saoirse-Monica Jackson, Jeanne Ní Áinl, Emmett J. Scanlan como Owen, Ardal O’Hanlon como Seamus, Michelle Fairley como Margo, Josh Finan como Jason, Bronagh Gallagher como Booker, Darragh Hand como Liam, Natasha O’Keeffe como Greta y Maria Laird como Robyn de joven, entre otros.

Sobre si habrá una segunda temporada de Cómo llegar al cielo desde Belfast, por ahora Netflix no lo ha confirmado oficialmente aunque ha obtenido buenas críticas. Hay que tener en cuenta que la plataforma de la gran N roja suele esperar a ver cómo funciona la primera temporada para decidir su renovación. Estaremos muy atentos a cualquier noticia sobre esta original serie.