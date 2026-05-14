Sólo lleva dos semanas en Netflix y ya acumula 10 millones de visualizaciones: la serie de 6 capítulos que engancha desde el primer minuto

Superado ya el primer trimestre de 2026, no podemos evitar mencionar el acelerón productivo que la «gran N roja» ha tomado desde la conclusión de su serie insignia, Stranger Things. El final de la ficción de los hermanos Duffer fue el cierre y comienzo de todo un calendario de novedades que, de momento, ya nos ha dejado películas como El botín, seriales de la viralidad de Él y ella o la secuela de Peaky Blinders, El hombre inmortal, entre otras. El último ejemplo de Netflix en esa capacidad de generar contenido viral es Los no elegidos, el thriller psicológico que encandilará a los fans de El cuento de la criada.

Creada por los realizadores británicos, Jim Loach y Philippa Langdale a partir de un guion original de Julie Gearey (Servicio completo), Netflix ha apostado por Los no elegidos en parte, debido a su capacidad para enganchar a la audiencia desde el minuto uno. Este cóctel, elaborado a la perfección para arrastrar a una audiencia masiva, se erige desde una estimulante premisa: una madre atrapada en una secta ultraortodoxa inicia un romance con un convicto fugado.

Sumado a ese punto de partida, la producción combina la presencia de actores consagrados como la estrella de Sex Education, Asa Butterfield y, nombres como Siobhan Finneran (Downton Abbey) y Christopher Eccleston (The Leftovers). Pero, ¿de qué trata realmente esta historia que ya acumula 10 millones de visualizaciones en sólo dos semanas dentro del catálogo del servicio de vídeo bajo demanda californiano?

Netflix estrena ‘Los no elegidos’

Según nos presenta Netflix, la trama de Los no elegidos se centra en Rosie, una joven madre que está atrapada en una secta denominada «La Hermandad» y/o «Comunidad de los Divino». La organización se rige por el control de los líderes del culto y del esposo de esta, Adam.

Todo cambia con la llegada de Sam, un prófugo de la justicia que se esconde en los bosques y que llama la atención de Rosie, despertando en ella los deseos de libertad y de su propio empoderamiento. La oscuridad de la hermética comunidad cristiana no es el camino hacia su felicidad, pero el pasado de su nuevo amor quizás tampoco sea un lugar placentero.

Como ya nos tiene acostumbrados la líder del streaming, el thriller de Loach y Langdale pone el foco en crear una atmósfera asfixiante, casi claustrofóbica, de seis episodios, sirviendo como uno de esos escaparates visuales perfectos para un maratón de fin de semana.

Los no elegidos no está basada en hechos reales. Eso sí, se inspira en los casos verídicos de la comunidad Bruderhof. De hecho, el propio Butterfield reveló que para preparar su papel vio varios documentales sobre este movimiento asentado en Sussex.

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