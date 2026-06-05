El negocio del siglo: paga 1,7 millones por una mina de carbón y encuentra en su interior un tesoro de metales valorado en 31,5 millones

Comprar una mina de carbón suele entenderse como una inversión tranquila, casi previsible, pensada para sacar rendimiento con el tiempo y poco más. Pero lo cierto es que la historia que os vamos a contar dio un giro bastante inesperado ya que un hombre pensó que compraba una simple mina, pero más que carbón contenía un tesoro inesperado.

Randall Atkins es un exbanquero que hace años, compró una antigua mina en Wyoming por unos 1,7 millones de euros sin pensar que pudiera ser algo más que una explotación convencional. De este modo y durante un tiempo, todo siguió un curso bastante normal sin grandes sobresaltos. Pero todo cambió cuando empezaron a estudiar el terreno con más detalle. Ahí fue cuando apareció algo que no encajaba con lo previsto. En lugar de limitarse al carbón, la zona escondía un depósito mucho más valioso de lo que nadie había calculado en un principio.

Paga 1,7 millones por una mina de carbón y encuentra en su interior un tesoro de metales

La operación se remonta a 2011 cuando Atkins adquirió la mina Brook sin que pareciera haber nada fuera de lo común. De este modo, durante años, la actividad giró en torno al carbón, que sigue teniendo su peso en industrias como la siderurgia. Pero nada hacía pensar que debajo de ese terreno pudiera haber algo distinto. Sin embargo, al profundizar en los análisis, empezaron a aparecer indicios que cambiaban el escenario. No era sólo carbón lo que había allí.

Los estudios confirmaron la presencia de tierras raras, un conjunto de elementos muy concretos y cada vez más buscados. Entre ellos, neodimio, disprosio, terbio o praseodimio, nombres que no suelen sonar fuera del ámbito industrial, pero que hoy son clave ya que se utilizan en motores eléctricos, en turbinas eólicas, en electrónica o incluso en sistemas de defensa. Es decir, están en buena parte de la tecnología actual, aunque no se vean.

El volumen detectado no era menor. Las primeras estimaciones apuntan a un valor que supera los 31.500 millones de euros, una cifra que cambia por completo el sentido de aquella compra inicial.

Por qué las tierras raras son tan importantes

A pesar de su nombre, las tierras raras no son especialmente escasas en la corteza terrestre. El problema está en encontrarlas en grandes cantidades y, sobre todo, extraerlas de forma rentable.

Su procesamiento es complejo ya que requiere tecnología avanzada y puede tener impacto ambiental si no se gestiona correctamente. Por eso, la oferta es limitada y la dependencia de ciertos países es muy alta. De hecho, cuando se habla de tierras raras siempre suele mencionarse a China ya que en la actualidad, controla cerca del 90 % del mercado mundial de estos materiales. Esto convierte cualquier nuevo yacimiento en una pieza estratégica dentro del tablero global.

Un descubrimiento que va más allá del dinero

El hallazgo en Wyoming no es sólo una buena noticia para la empresa de Atkins sino que tiene implicaciones mucho más amplias si tenemos en cuenta que Estados Unidos lleva años intentando reducir su dependencia de otros países en materias primas críticas, especialmente en sectores como la energía, la defensa o la tecnología. Disponer de recursos propios puede cambiar parte de ese equilibrio.

Además, según los datos disponibles, este podría ser el primer gran descubrimiento de tierras raras en suelo estadounidense desde 1952. Un dato que explica por qué ha despertado tanto interés dentro y fuera del sector.

De empresa de carbón a actor clave en tecnología

Hasta ahora, la compañía de Atkins, Ramaco Resources, estaba centrada principalmente en la extracción de carbón. Pero este hallazgo lo cambia todo. Si logra desarrollar el proyecto y superar los retos técnicos, podría dar el salto a un sector mucho más rentable y estratégico. Eso sí, el proceso no será sencillo.

La extracción de tierras raras exige inversiones importantes, tecnología específica y controles medioambientales estrictos. No es algo que se pueda poner en marcha de un día para otro.

Wyoming, en el centro de un nuevo interés industrial

Este hallazgo también ha hecho que muchas miradas vuelvan a ponerse sobre Wyoming, un estado que durante décadas ha vivido muy ligado al carbón y a la minería más tradicional. En los últimos años ya se venía hablando del potencial de la zona, pero descubrimientos como este cambian bastante el panorama. No se trata sólo de lo que puede generar a nivel económico, sino de lo que supone en un momento en el que estos materiales son cada vez más necesarios.

De hecho, no son pocos los inversores y empresas que están empezando a fijarse en este tipo de proyectos. Saben que buena parte de la tecnología actual, y la que está por venir, depende de estos recursos, así que cualquier nuevo yacimiento despierta interés casi de inmediato.

Así, lo que empezó como una operación relativamente pequeña ha terminado convirtiéndose en una de esas historias que parecen sacadas de otra época, cuando alguien encontraba algo inesperado y todo cambiaba. Atkins lo resumió con bastante claridad al reconocer que, cuando compró la mina, no tenía ni idea de la diferencia entre tierras raras y otros conceptos similares. Aun así, la apuesta ha resultado ser mucho más que acertada. Ahora queda por ver si ese potencial se convierte en una explotación real y sostenible.