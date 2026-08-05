Jorge Rey coincide con la AEMET: esta es la fecha para la próxima ola de calor

Esta es la fecha para la próxima ola de calor, aún no nos hemos librado de un tiempo para el que la AEMET y Jorge Rey lanzan una importante advertencia. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar al máximo los elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Este verano está siendo especialmente preocupante.

Sobre todo, si descubrimos lo que llega a toda velocidad. Es hora de conocer lo que podría pasar en unas jornadas en las que realmente el tiempo se acabará convirtiendo en uno de los grandes protagonistas en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Este tiempo de un verano que puede ser uno de los más duros de los últimos tiempos nos ha dado un giro radical que quizás hasta la fecha no sabíamos. El experto en el tiempo Jorge Rey que triunfa en redes y la AEMET que tiene los mapas del tiempo listos para indicarnos qué es lo que nos estará esperando coinciden con estos datos.

La AEMET y Jorge Rey coinciden

Los dos máximos representantes del tiempo en España parece que se han puesto de acuerdo. Sobre todo, si descubrimos lo que puede pasar en estas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar siendo el gran protagonista de estos días.

Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser el que nos afectará de lleno, en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle se convierte en una auténtica pesadilla.

Las altas temperaturas de días pasados pueden convertirse en estos días en los que realmente cada gesto cuenta. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un mes de agosto que podría convertirse en una auténtica pesadilla.

Coinciden los mapas del tiempo y las Cabañuelas con una previsión del tiempo que podría convertirse en una auténtica pesadilla en todos los sentidos. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas cargadas de actividad y de buenas sensaciones que se verán afectadas por un nuevo aumento de las temperaturas.

Esta es la fecha de la nueva ola de calor

La que sumará cinco y llegará en el peor de los momentos posibles, estaremos muy pendientes de un cielo que podría acabar siendo el que nos dará un giro importante de guion. En unos días en los que las temperaturas acabarán marcando esta importante diferencia.

De momento, Jorge Rey, no descarta otra ola de calor en agosto, aunque, de momento, las temperaturas se mantienen altas, aunque dentro de una relativa normalidad. El tiempo se acabará convirtiendo en un claro protagonista de unas jornadas en las que cada paso puede ser clave.

Tal y como nos explica esta previsión de la AEMET: «La proximidad de una masa de aire frío en niveles altos inestabilizará la situación, aunque se mantendrá estable en la mitad sur. Con esto se esperan cielos cubiertos y precipitaciones en la vertiente norte, que pueden ser persistentes, y localmente fuertes y acompañadas de tormenta con granizo de madrugada en el oeste pirenaico y por la tarde en todo el nordeste peninsular. En el resto de la Península y Baleares se esperan intervalos de nubes bajas en los litorales mediterráneos y nubes de evolución en el extremo nordeste y en los principales sistemas montañosos de la mitad norte. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas y en general poco nuboso o despejado en el resto. Probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y regiones de la fachada oriental peninsular. Se espera un descenso de las máximas en el nordeste, Canarias y Alborán, donde pueden ser notables; ascensos en el suroeste y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en el sudoeste peninsular y puntualmente en el nordeste, en Canarias y Baleares. Las mínimas tendrán pocas variaciones, salvo los descensos en Canarias. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes con granizo de madrugada en el oeste pirenaico y por la tarde en todo el nordeste peninsular. Temperaturas muy altas en Canarias, y significativamente altas en zonas de Baleares, Alborán e interior peninsular. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Soplará alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de componente oeste en los litorales del sur peninsular, arreciando en Alborán. En general, viento flojo en el resto, predominando la componente este en el Levante, el nordeste en el norte peninsular, el norte en Baleares y el oeste en el resto».