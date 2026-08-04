La AEMET lanza una alerta en estas comunidades por fuertes lluvias y granizo

Lanza una alerta la AEMET ante la llegada de fuertes lluvias y granizo en estas comunidades. Los expertos no dudan en darnos algunos detalles que pueden cambiarlo todo, en especial, en estos días en los que el tiempo se convierte en protagonista. Este mes de agosto es el momento del año en el que muchos empiezan sus merecidas vacaciones. Están todos pendientes de una serie de planes que pueden quedar pasados por agua o relegados a un segundo plano ante un riesgo que puede tirar lo tierra estos días de descanso.

En especial, cuando tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos darán un marcado cambio de tendencia que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Después de las cuatro olas de calor que hemos tenido, llegamos a un cambio, a una nueva alerta que tiene que ver indirectamente con estas altas temperaturas. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de novedades que llegan sin avisar y que pueden convertirse en una auténtica pesadilla. No sólo hay que estar pendientes de las fuertes lluvias, sino que el granizo puede tirar por tierra cualquier plan vacacional o escapada.

Lanza la AEMET la alerta en estas comunidades

Será mejor que nos empecemos a preparar ante un cambio de tendencia que puede ser clave. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, tendremos que enfrentarnos a una de las peores pesadillas posibles que llega después del tiempo excesivamente cálido de estos días.

Estaremos muy pendientes de una novedad que puede ser la que nos golpeará con fuerza, empezando por unos días en los que tendremos que atender un cambio en el tiempo que nos estará esperando. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando con un tiempo que se convierte en una pesadilla.

Las altas temperaturas de días anteriores han dado de si un importante cambio que podría transformar por completo lo que tenemos por delante. Sin duda alguna, estaremos a merced de un giro radical que podría acabar siendo el que nos dará este cambio de tendencia para el que no estamos preparados.

Dejamos atrás el termómetro y nos preparamos paraguas en mano, para una novedad que nos trae lluvia y granizo, con un importante cambio que podría acabar por completo con cualquier actividad al aire libre.

Llegan lluvias fuertes y granizo

Las altas temperaturas de días pasados acaban siendo una de las grandes protagonistas de unas jornadas sen las que todo puede ser posible. Empezando por unas lluvias y un granizo que pueden ser las que nos harán replantearnos una escapada. El riesgo puede ser enorme y la AEMET no duda en lanzar una importa alerta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y área cantábrica predominarán los nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles y dispersas que podrían ser más intensas y afectar a más zonas por la tarde en forma de chubascos. Asimismo, por la tarde se formará nubosidad de evolución en otras zonas de la mitad norte peninsular, con chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste que podrían ser localmente fuertes e ir con granizo en puntos de Cataluña, Aragón o norte de la Comunidad Valenciana.

Probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y puntos del Levante. Calima en altura en Canarias. Las temperaturas máximas descenderán en el oeste peninsular, Pirineos y Alborán, predominando los ascensos en el resto de la mitad oriental de la Península y permaneciendo sin cambios en el resto. Se prevé superar los 35 grados en los tercios sur y este peninsulares, así como en Baleares y en Canarias, donde se podrán alcanzar localmente los 40. Las mínimas descenderán en el centro peninsular, manteniéndose con pocos cambios en el resto. Con ello se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30 grados».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas fuertes acompañadas de granizo que pueden afectar al nordeste peninsular. Temperaturas muy altas en Canarias, y significativamente altas en zonas de Baleares, Alborán y tercio este peninsular. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de componente norte en los litorales de Cataluña y de componente oeste en los del sur peninsular y norte de Galicia. Viento flojo en general en el resto con un predominio de la componente oeste en la Península, la norte en Baleares y con régimen de brisas en litorales».