Las nubes matinales marcarán el inicio del día en buena parte de la provincia, dando paso a un cielo más despejado en horas centrales, especialmente en el extremo sur. Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero ascenso en Gipuzkoa, acompañado de un viento suave. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con asomo de sol

Las nubes se desplazarán por el cielo de Bilbao a lo largo del día, con un ambiente que invita a la incertidumbre sobre la lluvia. A primera hora de la mañana, el termómetro marcará unos agradables 19 grados, pero a medida que avance la jornada, podremos alcanzar los 28, mientras que la humedad se enreda en un 95%, aportando un toque cargado y pesado al ambiente. Aunque hay margen para algunos chubascos, especialmente en la madrugada y durante la mañana, la tarde promete ser un alivio con menos probabilidades de lluvia.

Ya por la tarde, el sol asomará con timidez y el cielo se abrirá lentamente, dejando entrever un azul que hará olvidar las nubes de la mañana. La brisa del noreste, suave a 10 km/h, acariciará la piel, pero la sensación térmica podría llegar a ser más cálida, alcanzando esos 28 grados que invitan a disfrutar de un paseo al aire libre. Con la salida del sol a las 07:05 y su despedida a las 21:29, tendremos luz suficiente para aprovechar las horas de exterior, a pesar de la humedad que nos recordará que estamos en pleno verano.

Nubes grises y lluvias a la vista en Baracaldo

Las nubes gritonas y el aire inquieto marcan la jornada en Baracaldo, donde se siente una inestabilidad que promete alterar la rutina. El día comienza entre sombras y grados templados, con una temperatura mínima de 19 grados y a medida que avanza, el cielo se cubre de gris, presagiando la llegada de lluvias intensas. Durante la mañana, el termómetro puede alcanzar los 27 grados, pero no hay que confiarse; el viento sopla desde el norte a 15 km/h y se intensificará con rachas de hasta 8 km/h.

El contraste se hace evidente entre la mañana y la tarde: mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene alta, con un 55 por ciento antes del mediodía y un 25 por ciento más tarde, el cielo se despejará, regalando una sensación térmica de hasta 27 grados. Sin embargo, la humedad alcanzará un 95 por ciento, lo que podría hacer que el día se sienta más pesado. Lo mejor es estar preparado; mejor llevar paraguas y no olvidar la bufanda para cualquier eventualidad.

Guecho: cielo variable con posibilidad de lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo que se presenta sem nublado, ofreciendo una temperatura mínima de 20°C y una sensación térmica similar. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia alcanza un 40%, lo que podría traer algunas gotas antes del mediodía. Sin embargo, el viento soplará suavemente del norte a 10 km/h. La jornada se tornará más cálida, alcanzando los 26°C por la tarde, aunque la sensación térmica se mantendrá en niveles agradables.

A lo largo de la tarde y la noche, el cielo se despejará, quedando en un 13% y la probabilidad de lluvia disminuirá a tan solo un 15%. Con un ambiente fresco y una humedad que rondará el 65%, será un buen momento para disfrutar del aire libre antes de que el sol se esconda a las 21:30. Con siete horas de luz, los habitantes de Guecho podrán aprovechar al máximo este día variable.

Santurce: cielo nublado y ligera mejoría

El tiempo se presenta templado, con un cielo mayormente nublado durante la mañana y una ligera mejoría por la tarde. Existe la posibilidad de algunas lloviznas aisladas, especialmente en las primeras horas del día y el viento soplará de manera suave. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 26 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable.

Aprovechar el día será sencillo, con un ambiente perfecto para pasear o disfrutar de las actividades cotidianas. Una caminata por el vecindario o un café al aire libre son excelentes opciones para gozar de este tiempo moderadamente variable.

Cielos nublados y posibles lluvias en Basauri

El tiempo en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura en la mañana, con temperaturas que rondan los 18 grados. A medida que avanzamos hacia la tarde, la nubosidad se mantendrá, pero se prevé una ligera mejora en la temperatura, alcanzando hasta 28 grados, aunque no se descarta alguna lluvia ocasional. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas para adaptarse a los cambios, ¡no olvides disfrutar de los momentos que el sol se asome entre las nubes!