Los meteorólogos y el Meteocat coinciden: hasta tres días seguidos lloviendo a partir de esta fecha

Hasta tres días seguidos lloviendo a partir de esta fecha, los meteorólogos y el Meteocat coinciden. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado que el tiempo se convertirá en uno de los grandes protagonistas de unos días de agosto en los que tocará sacar el paraguas. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar de convertirse en un problema para muchos.

Una de las zonas que está pendiente del cielo, con una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en breve. En especial, si descubrimos que tenemos por delante un importante giro de guion que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Ver llover en vacaciones puede parecer muy romántico, pero en esencia, vamos a estar pendientes de una situación que tirará por tierra cualquier actividad al aire libre que tengamos en mente. No va a ser un solo día sin playa, sino que pueden ser hasta tres días seguidos lloviendo de una manera que nos sorprenderá.

Coinciden los meteorólogos con este giro radical del tiempo

La realidad es que hemos dejado atrás un mes de julio en el que los cambios se han traducido en un aumento de las temperaturas que ya es histórico. La peor canícula de los últimos tiempos, dará paso, a su efecto contrario, con este aumento de las temperaturas, las peligrosas lluvias pueden ser una realidad.

En especial, si tenemos en cuenta que vamos a estar especialmente pendientes de un giro radical en el tiempo que podría alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Tendremos que sacar el paraguas y hacerlo en estos días en los que será una constante.

El agua que se ha ido acumulando en estos días ha dado de sí, una serie de novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. En especial, si descubrimos lo que nos estará esperando en uno de los puntos del país más turístico.

Deberemos tener en mente un cambio de tendencia que será el que nos dará una situación especial. Un nuevo giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener y que se convertirá en una auténtica pesadilla con un tiempo que parece que no nos dará tregua.

Meteocat advierte de hasta tres días de lluvias

Un total de tres días de lluvias puede acabar siendo una realidad, en estos momentos del año en los que el tiempo se convierte en protagonista, tocará sacar el paraguas y hacerlo de forma constante. No nos vamos a librar de un tiempo que pone los pelos de punta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana y nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía. Probables chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta en el Pirineo y resto del interior del cuadrante nordeste, sin descartar que se extiendan de forma más débil y dispersa a otras zonas. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso en el Pirineo y con cambios ligeros en el resto, alcanzándose valores significativamente elevados en puntos de Lleida. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componentes sur y este al mediodía, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior de la mitad sur».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta en el Pirineo y resto del interior del cuadrante nordeste. Temperaturas máximas significativamente elevadas en puntos de Lleida».

Pero lo peor podría estar más cerca de lo que nos imaginaríamos, para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el norte de Galicia y área cantábrica predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas. Asimismo, también habrá nubosidad baja a primeras horas en otros puntos del norte, del litoral mediterráneo y del bajo Ebro con tendencia a despejar. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en interiores del tercio oriental y montañas del centro y norte, con probables chubascos y tormentas en montañas del cuadrante nordeste que podrían ser localmente fuertes en la Ibérica y el entorno pirenaico. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas y en general poco nuboso o despejado en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y regiones de la fachada oriental peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán en la vertiente atlántica y nordeste de Cataluña, con un predominio de los descensos en el resto de regiones mediterráneas así como en el Cantábrico, alto Ebro y Canarias. Pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en la mayor parte de las mitades sur y este peninsulares, Canarias y Baleares. Las mínimas en general no experimentarán cambios, manteniéndose las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30 grados».