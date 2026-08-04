Arrancamos el martes, siendo además el primero de este mes de agosto, y la semana en la que muchos madrileños ya disfrutan de sus ansiadas vacaciones de verano. De este modo, puede que la mayoría o un buen porcentaje, ya esté fuera de la Comunidad, pero también hay quien se queda en la ciudad, quien recorre los distintos municipios madrileños (con todo lo que ofrecen) o quienes llegan desde otras comunidades. Sea como sea, Madrid se llena de coches y como no, es importantes saber cuál es el precio de la gasolina hoy 4 de agosto y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Recordemos que este mes, la rebaja en el precio de los combustibles por la crisis de Oriente Medio pasa de los 15 céntimos por litro de julio a los 10 céntimos por litro de ahora, de modo que ya hace días que notamos como el precio ha subido ligeramente, así que, nada como tomar los datos Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, la herramienta de referencia que nos permite saber precios actualizados en tiempo real, como referencia y con ello hacernos una idea de qué nos vamos a encontrar.

Precio de la gasolina hoy 4 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de los datos reportados por el Geoportal de gasolineras, estas son las estaciones de servicio y gasolineras donde te va a resultar más barato repostar hoy martes:

Gasolina 95

Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 108. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 108. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.479 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 225. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 225. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Av. de Madrid, 60. Precio: 1.479 €/l .

. Alcalá de Henares. Av. de Madrid, 60. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.479 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Plenergy . Torrejón de Ardoz. Av. Premios Nobel, 1. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Av. Premios Nobel, 1. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. C. Charca de los Peces, 2. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C. Charca de los Peces, 2. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. C. Olmo, 1. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C. Olmo, 1. Precio: . Plenergy . Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 1. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 1. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. C. Circunvalación, 64. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C. Circunvalación, 64. Precio: . Plenergy . Torrejón de Ardoz. C. Trópico, s/n. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C. Trópico, s/n. Precio: . Plenergy . Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 249. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 249. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. C. Varsovia, 2. Precio: 1.479 €/l .

. Alcalá de Henares. C. Varsovia, 2. Precio: . Repsol Torrejón . Torrejón de Ardoz. C. Solana, 17. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C. Solana, 17. Precio: . Super Gasoil 2016 S.L. . Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: 1.549 €/l .

. Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.549 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Beroil . Móstoles. C. Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. C. Simón Hernández, 73. Precio: . Super Gasoil . Valdemoro. Av. de Andalucía, 519. Precio: 1.549 €/l .

. Valdemoro. Av. de Andalucía, 519. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Plenergy . Móstoles. C. Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. C. Torres Quevedo, 2. Precio: . Energy . Alcalá de Henares. C. Perú, 31. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. C. Perú, 31. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Av. de Madrid, 6. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Av. de Madrid, 6. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.579 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.589 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.669 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.669 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Repsol Torrejón . Torrejón de Ardoz. C. Solana, 17. Precio: 1.699 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C. Solana, 17. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.709 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Av. de la Industria, 45. Precio: 1.719 €/l .

. Alcobendas. Av. de la Industria, 45. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. C. Diésel, 9. Precio: 1.729 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. C. Diésel, 9. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Av. Olímpica, 9. Precio: 1.729 €/l .

. Alcobendas. Av. Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Madrid. C. José Paulete. Precio: 1.744 €/l .

. Madrid. C. José Paulete. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.746 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Av. Europa, s/n. Precio: 1.746 €/l .

. Alcorcón. Av. Europa, s/n. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, C. Tejera, 2. Precio: 1.759 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, C. Tejera, 2. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. C. Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. C. Cerro San Pedro, 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.799 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. A-3, km 11,2. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. A-3, km 11,2. Precio: . Shell . Alcorcón. C. Polvoranca, 158. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. C. Polvoranca, 158. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. C. Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. C. Sierra de la Demanda, 2. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Av. Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Av. Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. C. Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l .

. Serranillos del Valle. C. Jazmines, 12. Precio: . Q8 . Madrid. C. Bravo Murillo, 358. Precio: 1.819 €/l .

. Madrid. C. Bravo Murillo, 358. Precio: . Star Petroleum . Madrid. Av. de los Poblados, 167. Precio: 1.819 €/l .

. Madrid. Av. de los Poblados, 167. Precio: . Shell Atalayuela 365. Madrid. C. Guadalcanal, 36. Precio: 1.819 €/l.

Diésel

Repsol Torrejón . Torrejón de Ardoz. C. Solana, 17. Precio: 1.569 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C. Solana, 17. Precio: . Beroil . Móstoles. C. Simón Hernández, 73. Precio: 1.649 €/l .

. Móstoles. C. Simón Hernández, 73. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.659 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Av. de la Industria, 45. Precio: 1.659 €/l .

. Alcobendas. Av. de la Industria, 45. Precio: . Petroprix . Madrid. Av. de la Aviación, 22. Precio: 1.659 €/l .

. Madrid. Av. de la Aviación, 22. Precio: . Ballenoil . Algete. C. de la Pelaya, 1. Precio: 1.669 €/l .

. Algete. C. de la Pelaya, 1. Precio: . Olanca . Las Nieves. Av. de las Nieves, 5. Precio: 1.669 €/l .

. Las Nieves. Av. de las Nieves, 5. Precio: . Avia . Móstoles. C. Julio Cervera, 21. Precio: 1.669 €/l .

. Móstoles. C. Julio Cervera, 21. Precio: . Plenergy . Móstoles. C. Torres Quevedo, 2. Precio: 1.669 €/l .

. Móstoles. C. Torres Quevedo, 2. Precio: . Energy . Alcalá de Henares. C. Perú, 31. Precio: 1.669 €/l .

. Alcalá de Henares. C. Perú, 31. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.679 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Ballenoil . Leganés. C. Rey Pastor, 16. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. C. Rey Pastor, 16. Precio: . Petroprix . Leganés. C. Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. C. Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. C. Ángel Nieto, 2. Precio: 1.679 €/l .

. Butarque. C. Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. C. Rey Pastor, 3. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. C. Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. C. Isaac Peral, 12. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. C. Isaac Peral, 12. Precio: . Super Gasoil 2016 S.L. . Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: 1.679 €/l .

. Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. C. Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.679 €/l .

. Leganés. C. Eduardo Torroja, 29. Precio: . Ballenoil . Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1.679 €/l .

. Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: . Super Gasoil . Valdemoro. Av. de Andalucía, 519. Precio: 1.679 €/l .

. Valdemoro. Av. de Andalucía, 519. Precio: . Ballenoil . Madrid. C. Sinfonía, 9. Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. C. Sinfonía, 9. Precio: . Combus . Alcobendas. Carretera de Fuencarral, km 100. Precio: 1.689 €/l .

. Alcobendas. Carretera de Fuencarral, km 100. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.689 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. C. Reus, 13. Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. C. Reus, 13. Precio: . Petroprix. Madrid. C. Secoya, 12. Precio: 1.689 €/l.

Además de los listados que te acabamos de dejar, puede que necesites consultar precios en otro momento, de modo que puedes entrar en la web de Geoportal de gasolineras, y ver no sólo por provincias o municipios, sino mirar por tipo de combustible con resultados en forma de listado o también los tienes en forma de mapa como este que te dejamos a continuación a modo de ejemplo.