La técnica que utilizan todos en Japón para conducir y ahorrar en gasolina que no falla
Toma nota de esta técnica para ahorrar en gasolina
La estrategia para ahorrar hasta el 50% en tu compra de Mercadona: «Están arrasando»
Ahorrar en gasolina es posible con una técnica que utilizan todos en Japón para conducir y ahorrar en gasolina que nunca falla. Estos días en los que necesitamos empezar a cuidar un poco mejor el gasto que hacemos con un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de que empecemos a cuidar cada pequeño gesto que hacemos, por nuestro bolsillo, pero también por el medio ambiente, podemos gastar menos de lo que quizás pensábamos, con una manera de conducir que en algunos puntos del mundo ya se lleva a buen puerto.
Este tipo de trucos pueden servirnos de mucho más de lo que pensábamos, es hora de apreciar algunos detalles que pueden convertirse en esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un buen cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que este tipo de elementos serán esenciales. Es hora de saber qué elemento puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, con un pequeño gesto que hasta la fecha no sabíamos que podríamos poner en práctica.
Ahorrar en gasolina es posible
La gasolina ha llegado a unos niveles que quizás no esperaríamos ver cumplidos, sobre todo, en estos días en los que cada euro cuenta. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es hora de invertir nuestro tiempo en una manera de ahorrar gasolina que quizás nadie hubiera visto llegar hasta el momento.
Este tipo de elementos que nos pueden ayudar a ahorrar pasan por prestar atención a los pequeños gestos del día a día. Es mucho más sencillo de lo que parece conseguir un equilibrio casi perfecto en aquello que hacemos en unas jornadas en las que cada euro cuenta.
Al precio que va la gasolina es importante hacernos con una novedad esencial que puede acabar siendo esencial. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Sabremos que estaremos ante una novedad esencial que podría acabar siendo clave.
Este ahorro que puede suponer cientos o incluso miles de euros a largo plazo pasa por una técnica japonesa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado.
Todos en Japón usan esta técnica para ahorra gasolina
La forma de conducir dice mucho del gasto que hacemos a nuestro coche. Por lo que, costará empezar a tener en consideración algunos detalles que serán los que nos acompañarán en breve. Una manera de conseguir ahorrar unos euros en un tipo de detalles que serán esenciales.
Los expertos de Bankinter nos dan algunos consejos que pueden ser esenciales para estas vacaciones, gastar menos en desplazamientos es posible.
- Planifica bien tu viaje. Un viaje bien planificado te permitirá llegar a tu destino de la manera más rápida, fácil y segura, y, por lo tanto, realizar una conducción más eficiente con el consecuente ahorro de combustible. Alargar solo diez minutos el viaje de una hora provoca un aumento del consumo en gasolina o gasoil de hasta un 14 por ciento.
- Comprueba la presión de tus neumáticos. Los neumáticos deben ir hinchados a la presión indicada por el fabricante y según las condiciones climatológicas (con mucho frío el neumático necesita un poco más de presión). Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2% en áreas urbanas y un 4% en las interurbanas. Recuerda, además, que cuando hagas un viaje con el coche muy cargado también debes aumentar la presión de las ruedas. Su nivel suele estar indicado en la tapa de la gasolina o en la puerta del conductor y, si no, en las gasolineras suele haber una tabla con las presiones de los vehículos según la marca y el modelo. Si no llevamos correctamente inflados los neumáticos, la resistencia a la rodadura será mayor y nuestro vehículo consumirá más.
- Haz limpieza en el maletero. Conducir con 100 kilos de peso innecesarios a bordo ocasiona que el consumo de combustible, en un coche de tamaño medio, se dispare un 6%. Si utilizas el coche diariamente repasa lo que guardas en el maletero.
- Arranque y puesta en marcha. Arranca el motor del coche sin pisar el acelerador: en los motores de gasolina puedes iniciar la marcha inmediatamente después del arranque; en los motores diésel, espera unos segundos antes de comenzar a moverte. Usa la primera marcha solo para el inicio. Cambia a segunda velocidad a los dos segundos o seis metros aproximadamente. Comienza a conducir lentamente (20 km/h en cinco segundos para ahorrar hasta un 11% y evita acelerar bruscamente.
- Mantener la velocidad uniforme. Mantén la velocidad lo más uniforme posible, busca fluidez en la circulación evitando frenar, acelerar y cambiar de marcha si no es necesario. Para decelerar, levanta el pie del acelerador y antes de accionar el pedal de freno, si la situación lo permite, puedes dejar que sea el freno motor quien actúe primero. Si has de frenar, hazlo de forma suave y reduce de marcha lo más tarde posible, con especial atención a las cuestas en bajada.