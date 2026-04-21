La estrategia para ahorrar hasta el 50% en tu compra de Mercadona: «Están arrasando»

Si hay algo que la gran mayoría de consumidores buscan a la hora de ir al supermercado a hacer la compra, es poder ahorrar el máximo viendo que la cesta de la compra parece que ha vuelto a subir. Ya hace tiempo que muchos se han dado cuenta de cómo llenar la nevera y la despensa resulta bastante más caro de año en año, pero sobre todo se está notando más ahora con el contexto de la guerra y la inflación, así que comparar precios es casi la norma en muchas casas. Sin embargo, también es cierto que ya hace un tiempo que a través de redes sociales se comparte un truco que a muchos les encantará porque supone poder ahorrar hasta un 50% de lo que compras y además en el supermercado número uno en España, es decir, Mercadona.

La cadena valenciana se distingue por apostar siempre por ajustar precios al máximo. De hecho, hace poco ya fue noticia tras la bajada de precios de varios de sus productos más básicos, pero ahora se vuelve a compartir un truco que aunque no es nuevo del todo, sí que todavía pasa desapercibido para muchos. Por este motivo, será bueno recordar en qué consiste ya que es algo realmente fácil de aplicar. De hecho, lo único que tenemos que hacer es saber que existen una serie de horas en las que muchos de los productos frescos que encontramos a diario en Mercadona se bajan de precio y con ello, los clientes puedan pagar menos, pero no sólo eso, sino que además se evita el desperdicio de comida.

La estrategia para ahorrar hasta el 50% en Mercadona

Comprar todas las semanas en Mercadona supone encontrar producto de calidad, en algunas ocasiones novedades sorprendentes, y también cómo no, el que su marca blanca nos permita ahorrar algo de dinero, pero también nos podemos encontrar con la sorpresa de encontrar muchos de sus productos frescos, como la carne, las verduras o la fruta a un precio mucho más barato si en lugar de ir a primera hora de la mañana, elegimos hacer la compra una vez volvemos de trabajar o de estudiar. El truco entonces consiste en esperar a que llegue casi la hora de cierre ya que entre las 20:30 y las 21:00 horas, aparecen los reponedores de Mercadona colocando etiquetas amarillas a muchas de las bandejas del producto fresco que se encuentra en sus neveras.

De este modo podemos ver que en muchos casos, como por ejemplo en las bandejas de pollo, el precio se queda a la mitad, es decir que si por norma solemos pagar unos 4 euros por dos pechugas, si esperamos casi al cierre estas apenas nos van a costar 2 euros o 2 euros y pico. No es carne en mal estado, pero al tratarse de un alimento perecedero que posiblemente caduque al día siguiente, el cliente tiene la oportunidad de llevárselo más barato y todavía lo puede aprovechar. Lo mismo ocurre con algunas verduras y con frutas y también con la sección de pescado.

El sábado el mejor día de todos

Aplicar el truco para ahorrar en Mercadona comprando sus alimentos perecederos a última hora, es algo que ya hacen muchos de sus «Jefes», pero hay algo más que quizás no se comenta tanto dado que es mucho más seguro que quedarse sólo con las horas. Sí, porque puede que vayas un miércoles o un jueves a las 20:30 y veas que no hay mucho género o que apenas hay descuento en las bandejas que quedan ya que el volumen de género quizás ha sido inferior, al que se da por ejemplo un viernes o un sábado, cuando la afluencia de clientes es mucho mayor. Sin embargo, en redes sociales se suele decir que el mejor día para hacer la compra en Mercadona y llevarte gran parte del producto fresco con ese 50%, no es otro que el sábado y como no, a última hora.

El motivo para que se aconseje esto es del todo claro ya que si recordamos, Mercadona no abre los domingos así que ese género que queda el sábado debe venderse, dado que de otra manera se tendría que tirar. De este modo, y como el lunes, se debe reponer con género nuevo y con fecha actual, todo lo que queda el sábado a última hora se rebaja (siempre hablamos de frescos), de modo que es fácil que llenemos el carro de la compra casi a la mitad de lo que nos costaría a cualquier otra hora y cualquier otro día.

Ahora ya sabes cuál es la estrategia que hace que muchos clientes estén «arrasando» como se comenta en redes sociales. Lo único que debes hacer es ir a Mercadona este próximo sábado a partir de las 20:30 y buscar ese producto fresco con etiqueta amarilla. Verás como ahorras.