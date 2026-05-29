Alcampo liquida el televisor LG 4K de 65 pulgadas y 60 Hz y lo deja a menos de 500 euros en una oferta sin precedentes

Cambiar de televisor no suele ser una decisión que se tome a la ligera, sobre todo cuando hablamos de tamaños grandes y más sabiendo que muchas veces cuestan demasiado. Sin embargo, también puede darse el caso que de repente encontremos un modelo en el que el precio es casi una ganga, y eso es justo lo que está pasando ahora en Alcampo con este modelo de televisor de LG.

Porque no es tan habitual encontrarse una televisión de 65 pulgadas por menos de 500 euros. Y menos aún si viene con resolución 4K y funciones de Smart TV bastante completas para el día a día. Pero aquí la clave no está sólo en el tamaño, que ya de por sí llama la atención, sino en lo que incluye. Es un televisor que encontramos en Alcampo y que está pensado para un uso bastante variado, desde ver plataformas como Netflix o YouTube hasta poner un partido como los que todos vamos a querer ver de la Roja en cuanto empiece el Mundial de Fútbol 2026 o echar alguna partida sin demasiadas complicaciones. No es un modelo de gama alta, pero para la mayoría de casas cumple de sobra sin tener que gastar demasiado.

Alcampo liquida el televisor LG 4K de 65 pulgadas y lo deja a menos de 500 euros

Lo primero que destaca de este modelo de LG es su tamaño. Hablamos de un televisor de 65 pulgadas, es decir, unos 165 centímetros de diagonal, pensada para salones amplios o para quienes quieren una experiencia más inmersiva. La resolución es 4K Ultra HD (3.840 x 2.160), lo que se traduce en una imagen mucho más definida, sobre todo en contenidos compatibles. A esto se suma el soporte para HDR10 y HLG, que mejora el contraste y hace que los colores se vean más vivos.

Además, incorpora un sistema de análisis de imagen que trabaja en más de 2.000 zonas independientes. Esto permite ajustar el brillo y el contraste de forma más precisa, algo que se nota especialmente en escenas oscuras o con muchos detalles.

Smart TV con WebOS 25 y funciones de inteligencia artificial

Otro de los puntos fuertes de este televisor es su sistema operativo. Funciona con WebOS 25, una de las plataformas más utilizadas en televisores LG, que además se va actualizando con el tiempo. Esto significa que no sólo tienes acceso a aplicaciones como Netflix, Prime Video o YouTube, sino que el sistema también aprende de tus hábitos. Recomienda contenidos, ajusta configuraciones y permite un control más personalizado del televisor.

También es compatible con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant, lo que facilita manejarlo sin mando en determinadas funciones. Eso sí, para el reconocimiento de voz completo es necesario el Magic Remote, que no viene incluido de serie.

Pensado para ver películas, deporte y también para jugar

Aunque no es un televisor gaming puro, sí incluye algunas funciones que lo hacen interesante para jugar de forma ocasional. Cuenta con VRR hasta 60 Hz, modo automático de baja latencia (ALLM) y panel de control para juegos.

Para cine y series, incorpora el modo Filmmaker, que ajusta la imagen para respetar la intención original del director, y tecnologías como HDR10 Pro o Dolby Digital Plus en sonido. El sistema de audio es de 20W con dos canales, suficiente para un uso normal, aunque como suele pasar en este tipo de televisores, se puede mejorar bastante si se combina con una barra de sonido.

Conectividad completa y diseño pensado para el día a día

En cuanto a conexiones, viene bastante bien equipado. Incluye tres puertos HDMI, uno de ellos con eARC, un puerto USB, conexión Ethernet, WiFi y Bluetooth 5.0. Esto permite conectar consolas, reproductores, barras de sonido o incluso auriculares inalámbricos sin problema.

En tamaño, no es precisamente pequeño. Con peana mide más de 1,45 metros de ancho, así que conviene tener claro el espacio disponible antes de comprarlo. Aun así, su diseño es bastante sencillo y encaja bien en la mayoría de salones.

Un televisor por menos de 500 euros

Lo que realmente ha puesto este modelo en el punto de mira es su precio. Alcampo lo ha rebajado hasta dejarlo en 499 euros, una cifra que no es habitual para un televisor de estas características. Por ese precio, lo normal suele ser encontrar modelos más pequeños o con menos prestaciones, así que este descuento lo convierte en una opción bastante atractiva para quienes estaban pensando en cambiar de tele.

No es un modelo de gama alta, pero cumple de sobra para un uso diario ya sea para ver televisión, plataformas de streaming, algo de deporte y alguna partida ocasional. En definitiva, una de esas ofertas que aparecen de vez en cuando y que, si encaja con lo que buscas, merece la pena tener en cuenta antes de que desaparezca.