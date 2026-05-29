Rafa Jódar – Michelsen, en directo hoy: resultado, dónde ver y última hora del partido de Roland Garros 2026

¡Buenas tardes! Bienvenidos al partido entre Rafa Jódar y Alex Michelsen, correspondiente a la tercera ronda de Roland Garros. El tenista español viene de sacar adelante un partido muy sufrido frente a Duckworth en segunda ronda. Los calambres hicieron acto de presencia en el partido, como consecuencia del calor, pero la joya del tenis español se repuso y ganó.

Jódar está desplegando un altísimo nivel de tenis en estos primeros partidos. Cualquiera diría que es su debut en la fase final de este Grand Slam, porque no lo parece. El de Leganés dará el salto hoy a la pista Simonne-Mathieu, la tercera más grande del complejo de Roland Garros. Allí se medirá a Michelsen, número 42 de la ATP, un tenista joven de apenas 21 años.

El estadounidense es un completo desconocido para Jódar, ya que nunca se han enfrentado. El de este viernes en la tercera ronda será la primera vez que Rafa Jódar y Michelsen se vean las caras. El madrileño se ha convertido en la gran sensación del circuito y en Roland Garros nadie quiere perderse sus partidos. Es por eso que la organización le ha ido subiendo de pista conforme avanzaba de ronda. Ahora jugará en la tercera pista más grande del complejo, pero de pasar podría enfrentarse al ganador del Pablo Carreño-Thiago Agustín Tirante en una pista superior.