Rafa Jódar – Michelsen, en directo hoy: resultado, dónde ver y última hora del partido de Roland Garros 2026
Sigue en vivo y en directo el partido de tercera ronda de Roland Garros de Rafa Jódar ante Michelsen
Rafa Jódar se curte en Roland Garros: avanza tras superar problemas físicos y a un Duckworth inspirado
¡Buenas tardes! Bienvenidos al partido entre Rafa Jódar y Alex Michelsen, correspondiente a la tercera ronda de Roland Garros. El tenista español viene de sacar adelante un partido muy sufrido frente a Duckworth en segunda ronda. Los calambres hicieron acto de presencia en el partido, como consecuencia del calor, pero la joya del tenis español se repuso y ganó.
Jódar está desplegando un altísimo nivel de tenis en estos primeros partidos. Cualquiera diría que es su debut en la fase final de este Grand Slam, porque no lo parece. El de Leganés dará el salto hoy a la pista Simonne-Mathieu, la tercera más grande del complejo de Roland Garros. Allí se medirá a Michelsen, número 42 de la ATP, un tenista joven de apenas 21 años.
El estadounidense es un completo desconocido para Jódar, ya que nunca se han enfrentado. El de este viernes en la tercera ronda será la primera vez que Rafa Jódar y Michelsen se vean las caras. El madrileño se ha convertido en la gran sensación del circuito y en Roland Garros nadie quiere perderse sus partidos. Es por eso que la organización le ha ido subiendo de pista conforme avanzaba de ronda. Ahora jugará en la tercera pista más grande del complejo, pero de pasar podría enfrentarse al ganador del Pablo Carreño-Thiago Agustín Tirante en una pista superior.
7-6, 5-5
Jódar gana su saque
Consistente ahora Jódar a su saque para volver a igual el segundo set. Ningún break en esta manga.
7-6, 4-5
Derecha fuera y juego para Michelsen
Se va al pasillo la derecha del español y es juego para Michelsen, que restará para ganar este segundo set.
7-6, 4-4
Vaya juego ha salvado Jódar
Jódar ha levantado dos bolas de break para poner el 4-4. Del 15-40 se pasó al 40-40. Después lo cerró con un ace y un revés cruzado magistral.
7-6, 3-4
Michelsen se mantiene firme
Jódar le puso en apuros en este juego, pero el estadounidense lo sacó adelante. El español llegó a estar 30-30 y tuvo bola para ponerse 30-40, pero Michelsen le cerró los espacios en la red y acabó cerrando el juego tras un resto fuera de Rafa.
7-6, 3-3
Juego en blanco para Rafa
Nuevo ace de Jódar para cerrar el sexto juego del segundo set y sumar otro juego en blanco. 3-3.
7-6, 2-3
Juego para Michelsen
Michelsen sigue firme al servicio. Esta vez Rafa pudo hacerle un punto, pero el estadounidense está sirviendo a las mil maravillas. Toca seguir insistiendo y esperar a que baje un poco el nivel con el saque para intentar meterle mano.
7-6,2-2
Jódar le devuelve el juego en blanco
Ahora es Rafa el que se apunta el juego en blanco. Ninguno de los dos está dando opción al otro con el saque por ahora.
7-6, 1-2
Juego en blanco para Michelsen
El estadounidense sigue mandando en este set (1-2) tras cerrar en blanco su servicio. Está haciendo mucho daño a Jódar con su derecha.
7-6, 1-1
Jódar no falla con el saque
Después de una doble falta, llegó el segundo ace del partido para Jódar que cierra el juego y coloca el 1-1 en este segundo set.
7-6, 0-1
Michelsen salva el break
Rafa tuvo opción de break en este primer juego del segundo set, pero Michelsen logró salvarla y no cede su saque. Empieza mandando el estadounidense en este set.
7-6
¡JÓDAR SE LLEVA UN SUFRIDO PRIMER SET!
Jódar empezó 2-0 abajo tras un resto a los pies de Michelsen, pero le dio la vuelta rápido para ponerse por delante 3-2. A partir de ahí no dio opción alguna a su rival y puso la directa hacia el set. Le rompió los dos turnos de saque y luego lo cerró con un saque red para poner el 7-2 y apuntarse una sufrida primera manga.
6-6
Nos vamos al tie-break
Michelsen gana su saque y el primer set se decidirá en el tie-break. Máxima igualdad en este encuentro.
6-5
Jódar se asegura el tie
Se le complicó un poco el juego a Jódar, pero lo sacó adelante sin permitir una bola de break. De esta manera, el madrileño se asegura el tie-break.
5-5
Michelsen no falla con su saque
El estadounidense no ha dado opción alguna a Jódar y gana su saque. Set igualado a 5.
5-4
Jódar restará para ganar el primer set
Rafa Jódar vuelve a ganar su saque tras dos breaks en contra y restará para ganar el primer set. 5-4 para el español.
4-4
Michelsen rompe la racha de breaks
Michelsen se lleva su saque con una derecha paralela fabulosa y rompe así la racha de cuatro breaks consecutivos. 4-4.
4-3
¡JÓDAR VUELVE A PERDER EL SAQUE!
Cuarto break consecutivo en el set. Se queda en la red la derecha de Jódar y Michelsen vuelve a romperle el servicio.
4-2
¡¡¡OTRO BREAK DE JÓDAR!!!
Jódar vuelve a tomar ventaja en el marcador con un nuevo break. Es el tercero seguido en el set.
3-2
¡CONTRABREAK DE MICHELSEN!
Tres dobles faltas en este juego le han costado al español el break. No es habitual verle cometer estos errores. Michelsen recupera la rotura que había perdido en el juego anterior.
3-1
¡¡¡BREAK DE JÓDAR!!!
Llega el primer break del partido. Rafa Jódar no desaprovecha su primera oportunidad de rotura y le rompe el saque. 3-1 para él.
2-1
Jódar sigue firme al saque
Rafa suma y sigue al servicio. Y se pone 2-1.
1-1
Michelsen iguala el choque
Un pequeño error de Jódar da el primer juego del partido al estadounidense, que se apunta su primer turno de saque.
1-0
Primer juego para Jódar
El español se lleva el primer juego del partido con algo de sufrimiento. Empezó mandando 40-0, Michelsen remontó hasta el 40-30, pero Jódar lo acabó cerrando sin mayores pronblemas.
Carreño gana el segundo set
El próximo rival de Jódar, si gana hoy a Michelsen, saldrá del Carreño-Tirante. El español acaba de ganar el segundo set por 7-5 y se pone 2-0 arriba.
Kostyuk gana por la vía rápida
La ucraniana se ha impuesto en dos sets (6-4, 6-3) a la suiza Viktorija Golubic en una hora y 39 minutos. Este era el partido que precedía a Rafa Jódar en la Simonne-Mathieu, por lo que el español saltará a pista en breves instantes.
Rafa Jódar busca los octavos
El tenista español no quiere despertar del sueño y busca avanzar a cuarta ronda en Roland Garros. Se enfrentará a Alex Michelsen en tercera ronda, después de ganar con sufrimiento a Duckworth en segunda ronda.
7-6, 6-5
¡Break de Jódar!
¡Qué juego tan importante! Tuvo el español dos bolas de breaks y a la segunda consiguió una rotura que es clave. Ahora Jódar saca para ganar el segundo set. Momento clave del partido.