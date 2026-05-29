Pādel Nuestro lanza sus Days con un 15% de descuento en palas, zapatillas y ropa este fin de semana

Pādel Nuestro, una de las tiendas online de referencia en pádel en España y en

Europa, ha puesto en marcha sus Pādel Nuestro Days: cuatro días de

descuentos que arrancan este jueves 28 de mayo y se prolongan hasta el

domingo 31. Durante ese período, los compradores pueden beneficiarse de un

15% de descuento en palas, calzado, ropa y accesorios de las marcas

más importantes del circuito profesional. Solo hay que introducir el código

PNDAYS al finalizar la compra.

Con sede en España, donde el pádel lleva décadas siendo una pasión

nacional, Pādel Nuestro ha construido un catálogo que da servicio a jugadores

de todos los niveles: desde quienes acaban de descubrir el deporte hasta los

que compiten en torneos. Esta promoción incluye novedades de 2026 y

modelos consolidados de las marcas que dominan las pistas.

Los productos más destacados de la promoción

Para estos días, Pādel Nuestro ha reunido una selección de palas de alto

rendimiento del circuito profesional, zapatillas y textil técnico.

No son artículos de liquidación ni modelos descatalogados, sino referencias de

temporada a precio completo. Estas son las cinco más destacadas.

NOX AT10 Genius 12K Alum Xtrem by Agustín Tapia 2026

La pala del número uno del mundo. Co-diseñada con Agustín Tapia para el más alto nivel competitivo, incorpora núcleo de espuma HR3 y marco de fibra de carbono 12K.

Su perfil extremo genera un punto dulce explosivo, ideal para jugadores ofensivos que quieren dominar desde el fondo de la pista.

Adidas Metalbone Hard+

Una referencia absoluta que no necesita presentación. La Metalbone Hard+ combina control y potencia en un diseño icónico que ha marcado el estándar en pistas de todo el mundo durante varias temporadas.

Su construcción en fibra de carbono y su tacto inconfundible la convierten en una opción sólida para jugadores avanzados y para quienes dan el salto al siguiente nivel.

Bullpadel Vertex 04 Comfort

La pala elegida por Martín Di Nenno para la temporada. Diseñada para jugadores avanzados y profesionales que buscan potencia y precisión, su forma de diamante con balance alto maximiza la potencia en cada golpe sin perder control.

El marco CarbonTube con sistema CURVAKTIV, la superficie Fibrix HybridFiber y el núcleo de doble densidad Multieva la convierten en una herramienta versátil tanto para golpes explosivos como para situaciones de alta exigencia.

ASICS Solution Speed FF 3 Clay

Diseñada para quienes juegan rápido y necesitan agarre y respuesta en cada

movimiento lateral. La tecnología FF BLAST de ASICS devuelve energía en cada zancada, mientras que la suela de espiga proporciona la tracción necesaria cuando el partido se pone serio. Ligera, duradera y pensada para rendir.

NOX Pro Woman T-Shirt Straps

Estilo y funcionalidad para la jugadora que va en serio. Fabricada en tejido técnico de alta transpirabilidad, mantiene la frescura y la comodidad durante toda la sesión.

El corte femenino y el branding de NOX la sitúan entre las piezas más destacadas de la colección de mujer de esta temporada.

Para aprovechar el descuento, basta con aplicar el código PNDAYS en el proceso de compra. La promoción estará activa desde el jueves 28 hasta el domingo 31 de mayo de 2026 y se aplica sobre una selección de productos que puede consultarse directamente en la web.

Como en cualquier acción promocional de este tipo, el descuento está sujeto a condiciones y no es acumulable con otras ofertas vigentes, por lo que conviene revisar los términos antes de finalizar el pedido.

*Promoción sujeta a condiciones.