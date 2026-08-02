Formentera clama contra «la desidia» del Gobierno de Sánchez con los menas: sólo en julio han llegado 60 más

Formentera clama contra «la desidia» del Gobierno de Pedro Sánchez con los menas: solo en julio han llegado 60 más a una isla de apenas 12.000 residentes donde el Consell en estos momentos tutela a 218 menores extranjeros no acompañados (menas), una cifra sin precedentes para una isla de apenas 83 km² y que, sin ningún género de dudas, va a ir a más este verano por la llegada constante de pateras.

Solo este año han llegado a la isla 173 menores inmigrantes, frente a los 113 que llegaron durante todo el año 2025, lo que evidencia la aceleración del fenómeno y la necesidad de una respuesta urgente por parte del resto de administraciones.

El presidente del Consell, Óscar Portas, expresaba esta semana su preocupación por este grave asunto a la adjunta del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcenas, en el transcurso de una visita institucional de esta que le ha permitido conocer sobre el terreno la situación extraordinaria que vive Formentera, a raíz del incremento constante de la llegada de inmigrantes en patera.

Y con el añadido de que Formentera no dispone de los recursos humanos, materiales ni de las infraestructuras necesarias para asumir en solitario una situación de esa magnitud. Una realidad que obliga a la institución a realizar un esfuerzo extraordinario para garantizar la atención a los menores, pero que ya ha superado la capacidad de respuesta de una administración local.

Portas manifestó que, ante la «desidia» de la Delegación del Gobierno en Baleares de Pedro Sánchez, la administración insular se ha dirigido a diferentes instituciones nacionales e internacionales, organismos públicos y entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de la infancia con el objetivo de reclamar auxilio y dar a conocer la realidad que vive Formentera.

«Formentera está haciendo todo lo que está en sus manos para garantizar la atención y la protección de estos niños, pero hace tiempo que hemos superado nuestra capacidad. Necesitamos más recursos, más personal y más implicación de todas las administraciones», indicaba Portas.

En este sentido, el presidente también ha recordado que la presión no afecta únicamente al sistema de protección de menores. La llegada constante de pateras conlleva también numerosas consecuencias sobre los servicios públicos y el territorio, entre ellas la gestión y retirada de las embarcaciones abandonadas, tarea que implica una importante carga económica y operativa para el Consell Insular.

Desde el Consell se ha valorado muy positivamente que la adjunta del Defensor haya querido desplazarse hasta Formentera para conocer personalmente esta realidad, escuchar a todas las partes implicadas y comprobar sobre el terreno las dificultades que afronta la isla.

El Consell, por ello, confía en que esta visita contribuya a dar visibilidad a la situación y espera poder recibir próximamente la visita de otras instituciones, organismos y entidades dedicadas a la protección de los derechos de los menores, con el objetivo de que puedan conocer directamente la realidad de Formentera y contribuir a impulsar soluciones para garantizar tanto la protección de los niños como la sostenibilidad de los servicios públicos de la isla.

«Formentera no pide un trato diferente; pide no quedar sola ante una realidad que supera, desde hace tiempo, la capacidad de una administración local”, ha concluido el presidente insular.