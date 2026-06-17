Formentera exige poder usar la carpa del puerto para inmigrantes ante la llegada desbocada de menas: 99 en seis meses, una cifra que anticipa que se superarán ampliamente los 113 llegados el pasado año y que evidencia una presión asistencial sin precedentes sobre los recursos insulares.

Por este motivo, el Consell de Formentera ha solicitado auxilio a la directora insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, para poder utilizar de forma extraordinaria la carpa ubicada en el puerto de La Savina para alojar temporalmente a menores en situaciones de emergencia. En estos momentos, la institución está pendiente de recibir respuesta a esta petición.

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha alertado de que la capacidad de acogida de la isla se encuentra completamente desbordada tras la última llegada de 13 menas más durante el día de ayer, una situación que eleva hasta los 182 a los menores tutelados actualmente por la institución.

Ante esta situación, el Consell ha tenido que habilitar de forma urgente nuevos espacios improvisados ​​para dar un techo por pernoctar y dar una respuesta inmediata a las necesidades básicas de estos menores. A pesar de estos esfuerzos, los recursos disponibles se encuentran al límite de su capacidad.

Portas ha insistido en que la situación es especialmente compleja en Formentera por su condición insular y por la carencia de infraestructuras específicas destinadas a la atención de menores migrantes no acompañados, ya que la isla no dispone de ningún centro ni recurso permanente para este fin, ni tampoco de plazas estructurales que permitan absorber el incremento constante de llegadas.

La situación actual evidencia una vez más que el fenómeno migratorio que afecta a Formentera ha dejado de ser una realidad coyuntural para convertirse en un problema estructural que supera las capacidades materiales y económicas de una isla de poco más de 12.000 habitantes.

El Consell de Formentera por todo ello reclama una respuesta coordinada y urgente del Estado ante una situación que es ya insostenible para una administración insular con recursos limitados. La institución reitera que seguirá garantizando la atención y protección de los menores, pero advierte que necesita apoyo inmediato y medidas efectivas para evitar el colapso de los servicios de acogida.