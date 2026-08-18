Sánchez se fue a bucear tras simular que gestionaba la crisis de Ceuta por videoconferencia desde La Mareta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la mañana de este lunes para volver a practicar una de sus aficiones favoritas: el buceo. El dirigente socialista se dirigió a Puerto Calero (Lanzarote) justo después de mantener una «reunión de coordinación» -por videoconferencia desde la Residencia Real de La Mareta- sobre la crisis migratoria en Ceuta tras la invasión del pasado 30 de julio.

Pese a la gravedad de la avalancha, Sánchez sólo ha visitado la ciudad autónoma en una ocasión, un día después de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes ilegales. Desde el 1 de agosto permanece en La Mareta, donde pasa sus vacaciones en compañía de su familia -su mujer, Begoña Gómez, procesada por tráfico de influencias y malversación; sus hijas y sus padres- y algunos amigos, como el presidente catalán Salvador Illa o el presentador Jesús Calleja, que también han descansado unos días en la finca, propiedad de Patrimonio Nacional.

Aunque la situación en Ceuta está lejos de normalizarse, Sánchez no ha interrumpido sus planes vacacionales. El socialista dedicó a la crisis migratoria una breve reunión telemática con varios ministros a primera hora de la mañana de este lunes -9:15 horas-. Justo después se dirigió a Puerto Calero (al suroeste de Lanzarote) en coche durante 25 minutos para disfrutar de una nueva jornada recreativa. En torno a las 10:45 horas, el socialista llegó al espigón del lado izquierdo de Puerto Calero.

Pedro Sánchez iba totalmente camuflado con gorra, gafas y neopreno para poder realizar el buceo. Este verano ya ha salido varias veces a bucear y lo ha hecho desde el discreto puerto de Calero bajo un amplio despliegue de seguridad.

Para que Sánchez pueda disfrutar de la práctica, se despliegan dos embarcaciones. Una de ellas pertenece al Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), una de las tres con que cuenta la Benemérita en Las Palmas y que el presidente socialista tiene a su disposición.

El líder del PSOE es un gran aficionado al buceo, que practica cada año durante sus vacaciones. Para ello, va acompañado de sus escoltas y de dos buzos de la Guardia Civil -cuando lo practica él solo- que descienden con él. Según ha podido saber OKDIARIO, Moncloa ha consultado años atrás a los efectivos de refuerzo que prestan seguridad al presidente si tenían el título de buceo para no movilizar a los GEAS.

Buceo en Puerto del Carmen

Pedro Sánchez ha salido de Puerto Calero en la lancha de la Guardia Civil que le ha llevado a bucear por la zona de Puerto del Carmen, en el suroeste de la isla. Allí ha podido hacer una inmersión que ha durado menos de una hora.

Tras bucear, Sánchez ha desembarcado directamente en La Mareta al percatarse su seguridad de que en Puerto Calero había periodistas. Lo ha hecho poco antes de las 13:00 horas bajo un amplio despliegue de seguridad con helicóptero incluido.

Crisis en Ceuta

El presidente del Gobierno disfruta especialmente de la gran riqueza submarina de las costas de Lanzarote, con barcos hundidos, una gran diversidad de especies marinas e incluso un museo en el fondo del mar, el Museo Atlántico, único en Europa.

Desde que inició sus vacaciones, Sánchez no se ha pronunciado públicamente sobre la crisis migratoria que vive Ceuta, donde miles de inmigrantes deambulan aún por la ciudad. En su lugar, en 17 días ha mantenido dos «reuniones de coordinación» -así las define Moncloa- por videoconferencia desde un despacho de trabajo de La Mareta.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, compareció este lunes, a la misma hora que Sánchez preparaba su buceo, para denunciar la «falta de respuestas» del Gobierno y su «pasividad» ante la situación desencadenada por la entrada masiva de inmigrantes ilegales a Ceuta. Vivas se preguntó si la pasividad del Ejecutivo busca «no molestar» a Marruecos y advirtió que la ciudad «está en peligro».

Además de los problemas de seguridad pública, con tensión y peleas, preocupan especialmente las agresiones sexuales que sufren las niñas y mujeres marroquíes por parte de los propios ilegales. La Guardia Civil ha confirmado 15 violaciones desde el día de la invasión. Además, los profesionales sanitarios denuncian el colapso sanitario -que niega la ministra Mónica García- y el alto riesgo de brotes y epidemias. Se han confirmado casos de sarna, tuberculosis y un fallecimiento con síntomas compatibles con fiebre tifoidea.

Entre tanto, el presidente socialista sigue disfrutando de La Mareta. Por delante le quedan aún varios días de descanso, pues hasta el 25 de agosto no se celebra Consejo de Ministros.

Sonsoles Espinosa también practicaba buceo

La práctica del buceo en Lanzarote es un clásico entre los socialistas. Sonsoles Espinosa, la mujer de José Luis Rodríguez Zapatero, también salía a bucear cuando veraneaban en La Mareta. Los agentes acordonaban una parte de Playa Chica para que la entonces mujer del presidente practicase esta actividad acuática. Zapatero, por su parte, prefería correr por la playa de Famara, ubicada al norte de Lanzarote.