Los manifestantes de Sol se comen la comida que habían recaudado para los inmigrantes de Ceuta y gritan: «¡Los invasores son los inversores!»

OKDIARIO fue testigo de la segunda madrugada en la acampada en la Puerta del Sol, en la que ya se vieron el doble de tiendas de campaña que en la primera noche, ante la total permisividad policial. Lo más llamativo era, al margen del campamento, la basura que cada vez se acumula más y más -y sólo es el segundo día-, y el mal olor que ha impregnado ya la plaza. El ambiente festivo está cada vez más presente en una concentración cuya excusa para existir es la protesta por el problema de la vivienda y la exigencia de la aprobación de un decreto que complicará más las garantías a la hora de poner pisos en alquiler. Música, conciertos con grandes altavoces, consumo de bebidas y sustancias varias dominaban la escena.

Se montó una carpa en la que se recogían donaciones para los inmigrantes que han invadido Ceuta este verano, tanto económicas como en forma de alimentos. Aunque estas últimas difícilmente llegarán a la Ciudad Autónoma: los manifestantes y organizadores acabaron comiéndose varios de los alimentos donados. Mientras, en la plaza se escuchaba que «¡los invasores son los inversores!». Se desconoce cuál fue el destino de las donaciones económicas.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, cerró el festival montado en la plaza y lo hizo celebrando que todos los manifestantes estén «haciendo historia». «Ya no es solo Madrid, no sé si os estáis enterando, pero están pasando cosas así en otras partes de España también», ha contado ante los asistentes. El Sindicato de Inquilinas ha instado a que este lunes continúe la protesta para «exigir al Gobierno la aprobación este próximo Consejo de Ministros del decreto Maricarmen» y que incluya la renovación automática de los contratos, una «Ley Anti-estafas de alquiler de temporada y habitaciones, y que no exista ningún Desahucio sin alternativa habitacional».