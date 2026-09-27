La Comunidad de Madrid acusa a Interior de «lavarse las manos» al pasar a la Policía Municipal la responsabilidad de desalojar Sol: «Es ilegal»

La Comunidad de Madrid ha acusado este domingo al Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno, de permitir la instalación de la acampada en la Puerta del Sol y de «lavarse las manos» al plantear que sea la Policía Municipal la que proceda a su desalojo. «Lo que está haciendo el Ministerio del Interior es ilegal. Las competencias son de la Policía Nacional», han señalado fuentes del Gobierno regional, que han criticado la actuación del Gobierno central ante la situación generada en Sol tras la manifestación por la vivienda.

Asimismo, las fuentes regionales han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «buscar culpables y no encontrar soluciones» ante la continuidad de la acampada. La polémica se produce después de que unas 500 personas pasaran la noche del sábado al domingo en Sol, según los datos de la Delegación del Gobierno.

Hay que recordar que en el 15M de 2011, la Policía Nacional sí desalojó la plaza en la noche del 17 de mayo, en una operación en la que se detuvo a una persona. Sin embargo, las tiendas de campaña y los manifestantes volvieron al día siguiente a la plaza, donde permanecieron durante semanas.

Desde el Ministerio del Interior se argumenta que la responsabilidad corresponde a la Policía Municipal y que la Nacional sólo debería actuar si se producen incidentes, según El Confidencial. Tal y como informó OKDIARIO, la Policía Nacional recibió «órdenes de arriba de no actuar» al desplegarse la acampada en la noche del sábado. Ni un solo furgón policial se acercó a la zona, incluso cuando los manifestantes ya se contaban por cientos y las tiendas de campaña por decenas. La Policía tenía órdenes de dejar que se produjese otro 15M en Sol. OKDIARIO se dirigió a la Delegación del Gobierno en Madrid el mismo sábado sin obtener respuesta.

También el Ayuntamiento de Madrid ha mostrado este domingo su «sorpresa» e «indignación» por la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid ante la acampada instalada en la Puerta del Sol, que atribuye a una «dejación de funciones» y a la falta de control sobre el desarrollo de una manifestación que, según el Consistorio, habría discurrido por zonas no autorizadas. Además, recalca que cuando comenzaron «los asentamientos ilegales», la Policía Nacional se retiró de sus emplazamientos. «Por ello, el Ayuntamiento de Madrid exige a la Delegación y al Ministerio del Interior una explicación, no sólo de la falta de una intervención que evitara la acampada, sino también de la retirada de las unidades allí desplazadas», subrayan dichas fuentes.