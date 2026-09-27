Alejandro Sanz sorprende en el concierto de Shakira con una bandera en apoyo a Ceuta y Vivas se lo agradece

La residencia de Shakira en Madrid nos está dejando bastantes sorpresas y la última tuvo a Alejandro Sanz como protagonista. El cantante madrileño se subió al escenario de Macondo Park ante una cantante que no podía contener la emoción y un recinto entregado entre vítores y aplausos. Mientras comenzaban a interpretar La Tortura, el tema que tienen juntos, Sanz apareció con un detalle en el brazo que no pasó desapercibido: una bandera de Ceuta. El artista aprovechó así uno de los grandes escenarios de la capital para mostrar su apoyo a la ciudad española después de los acontecimientos vividos a finales de julio.

La presencia de Alejandro Sanz era una de las grandes sorpresas de la noche. El artista fue recibido entre gritos y aplausos por los asistentes, que hasta ese momento desconocían quién sería el invitado especial de la cantante colombiana. Según se ha podido estimar, alrededor de 55.000 personas se encontraban en el recinto madrileño. Fueron muchos los que pudieron ver el detalle que llevaba el cantante en el brazo y cientos los comentarios que comenzaron a aparecer en redes sociales para agradecerle el gesto.

En sus redes sociales, el cantante publicó una instantánea protagonizada por un característico mensaje: «Pues al final, Shaki… dos noches contigo y el Corazón Partío más lleno que nunca», afirmaba el cantante. A esto le seguía: «Qué bonito ha sido esto. ¡Inevitable!». Una publicación que rápidamente se llenó de comentarios de sus seguidores. Algunos reclamaban que volviera al escenario para interpretar otro de sus grandes éxitos, como Te lo agradezco, pero no, mientras que otros destacaban la química entre ambos artistas y aseguraban que hacen una pareja musical perfecta.

Pero si hubo un detalle que no pasó desapercibido, fue el de la bandera de Ceuta que Alejandro Sanz llevaba en el brazo. «Aquí una ceutí que te da las gracias por el brazalete», escribía una de sus seguidoras. El gesto se produce, además, después de las muestras de solidaridad que diferentes rostros públicos han trasladado a Ceuta durante las últimas semanas. En este caso, el mensaje llegó desde uno de los grandes escenarios musicales de Madrid, delante de miles de personas.

El detalle tampoco ha pasado desapercibido en la propia ciudad y ha llegado hasta el Gobierno de Ceuta. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha trasladado este sábado su agradecimiento a Alejandro Sanz por el gesto que tuvo durante su actuación junto a Shakira, donde lució el brazalete con la bandera de la ciudad.

El presidente ha destacado que este tipo de muestras son recibidas por los ceutíes con gratitud y emoción, al representar un respaldo que trasciende lo artístico y pone de manifiesto el afecto que muchas personas sienten por Ceuta. Así, lo que comenzó como una aparición sorpresa de Alejandro Sanz en el concierto de Shakira terminó dejando otra imagen para el recuerdo: la de dos artistas volviendo a cantar juntos mientras un pequeño detalle en el brazo del madrileño se convertía en uno de los grandes protagonistas de la noche.