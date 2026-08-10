Stephanie Cayo abre su álbum de fotos de vacaciones con Alejandro Sanz

A sus 57 años, Alejandro Sanz atraviesa un gran momento personal después de volver a encontrar el amor y de superar una racha en la que llegó a preocupar su estado de ánimo y las reflexiones que iba compartiendo en redes sociales. Consolidado desde hace décadas como uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional, acaba de cerrar la etapa española de su gira y, en el terreno personal, disfruta de una nueva ilusión junto a la actriz y cantante peruana Stephanie Cayo. Ahora, la pareja ha compartido sus primeras vacaciones juntos acompañados por los cuatro hijos del cantante a bordo de un yate frente a las costas de Mallorca. Pocas son las veces que se dejan ver juntos, especialmente en redes sociales, pero la pareja ha hecho una excepción para confirmar que su relación va por muy buen camino.

Entre los momentos más divertidos de la escapada destacó un paseo en moto de agua en el que Alejandro, Stephanie y su hija Alma se subieron juntos, equipados con sus correspondientes chalecos salvavidas, para disfrutar de una pequeña aventura sobre el Mediterráneo. Se trata de la primera vez que Cayo comparte unas vacaciones completas con los cuatro hijos del cantante, un paso importante después de que en los últimos meses ya se hubiera dejado ver junto a él en conciertos, en una escapada por Algeciras con la pandilla de amigos del artista y en un paseo en barco por Miami.

De un concierto en Perú a ‘Corazón partío’ sobre el escenario

La relación entre Sanz y Cayo empezó a hacerse pública el pasado abril, cuando ambos aparecieron juntos durante un concierto del cantante en Lima, en el que se mostraron especialmente cercanos y cariñosos mientras él interpretaba Corazón Partío sobre el escenario. Desde entonces, la pareja no ha dejado de mostrarse unida en redes sociales, incluida la celebración conjunta del pase de la Selección Española a cuartos de final del Mundial 2026.

Pese a su discreción, Stephanie ha querido colgar varias fotos en el yate en el que se encuentran todos, también amigos de la pareja, pasando unos días de navegación y de sol. En ella se la puede ver disfrutando del mar Mediterráneo, pero también aparece besándose con el cantante, una de las pocas imágenes acarameladas que tenemos de ellos. A eso hay que sumar la diferencia de edad entre ambos, que no está siendo un obstáculo para que la relación siga adelante.

Cuatro hijos, tres madres distintas y un padre muy presente

Alejandro Sanz es padre de Manuela, de 24 años, fruto de su relación con la modelo Jaydy Michel; de Alma, de 11, y Dylan, de 14, de su matrimonio con Raquel Perera; y de Alexander, de 23, su primer hijo, fruto de su relación con Valeria Rivera. Debido a la apretada agenda del cantante y a las propias actividades de sus hijos, son pocas las ocasiones en las que los cinco pueden compartir tiempo de calidad juntos, algo que explica el cuidado con el que el artista ha organizado estos días de descanso antes de embarcarse en su próxima gira por Latinoamérica.