Alejandro Sanz, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los artistas españoles más reconocidos en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente ha conseguido cautivar con su voz, tan peculiar como única, sino también por la manera en la que compone las canciones, con las que consigue llegar al alma de miles de personas. Un don del que no puede presumir cualquiera. A pesar de todo, y del gran éxito cosechado en la industria musical, el madrileño también ha destacado por ser completamente honesto con sus seguidores en todo momento. Es decir, les ha hecho partícipes de los momentos más bonitos de su vida, pero también de los más complicados. De hecho, en mayo de 2023, Alejandro Sanz se sinceró con todos ellos respecto a la complicada crisis de salud mental que estaba atravesando.

A través de una publicación en redes sociales, el intérprete de Amiga mía escribió lo siguiente: «No estoy bien. No sé si sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado», aseguró. Por aquel entonces, no solamente tenía en sus espaldas 22 Grammys Latino, sino que, además, estaba en plena gira por nuestro país, presentando el disco SANZ que vio la luz en 2021. «Estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro de mí me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar, literalmente», continuó explicando Alejandro Sanz. Y añadió: «Solo quiero ser sincero, no por entrar en el ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual». Tras desahogarse, se fue a dormir sin tan siquiera imaginar que, tan solo unas horas más tarde, iba a acaparar un sinfín de titulares. ¡Había preocupado muchísimo a sus seguidores!

Tan solo un año después de esa confesión que marcó un antes y un después en muchos aspectos, y tras haber estado en terapia y rodeado de las personas que necesitaba, el cantante de Corazón partío charló con BBC Mundo. De esta forma, reconoció que se encontraba en uno de los mejores momentos de su vida.

En esta entrevista, no dudó en sincerarse sobre este bache: «Todos nos vemos afectados por el tema de la salud mental, sobre todo luego de la pandemia, cuando golpeó a mucha gente con más fuerza. También puede ser que seamos más conscientes de la importancia de cuidar nuestras emociones». Y añadió: «Pese a que sabía que en el sitio donde más feliz estoy es sobre un escenario, en algún momento sentí que no quería seguir, quería desaparecer, que nadie me hablara o me viera».

Acto seguido, el madrileño compartió una reflexión: «Son etapas complicadas. Cada persona es un mundo y los problemas de salud mental nos afectan de forma distinta a cada uno. No hay una fórmula exacta para estar bien, pero con mucho esfuerzo se puede salir de casi cualquier cosa». Por si fuera poco, reconoció que no era consciente de la repercusión que iba a tener esa publicación en redes sociales en la que hablaba de su salud mental.

«Me asustó la reacción, porque me sentí observado y me cuestioné lo que hice. Por eso al otro día compartí que estaba bien. Pero igualmente no quería que nadie me viera (…) El hablarlo públicamente me ayudó a tomar decisiones, como poner límites. Por ejemplo, cuando quiero o no ver a alguien. Yo no ponía límites, siempre estaba pendiente de cumplir las expectativas de todo el mundo menos las mías». De ahí que empezase a tener cada vez más claro que «es muy importante darse prioridad».