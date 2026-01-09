El nuevo sistema de financiación autonómica que ha propuesto este viernes María Jesús Montero, ministra de Hacienda, incluirá fórmulas para que las comunidades autónomas no puedan bajar los impuestos regionales, pese a que tienen competencias para ello. Montero ha explicado que una «buena fórmula» es la que utilizó ya con el Impuesto a las Grandes Fortunas, tasa estatal que sustituyó a la de Patrimonio y Sucesiones que eliminó Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Montero ha señalado que debatirá medidas con las autonomías para evitar lo que ha vuelto a calificar de dumping fiscal, y que esas medidas estarán en la ley que dará luz verde a este nuevo sistema de financiación para 2027 -debe aprobarse en el Congreso-. «Pero una fórmula que nos parece buena es la del Impuesto a las Grandes Fortunas», ha insistido.

Además, Montero ha puesto encima de la mesa la opción de limitar a qué destinan las comunidades autónomas estos fondos que les transfiere la Administración central para financiar los servicios públicos. «No es un modelo finalista, no decimos en qué lo tienen que invertir. Pero no es de recibo que hagamos este esfuerzo desde la Administración central para que luego se destine a sanidad privada o a universidades privadas», ha dicho Montero.

Al margen de este nuevo ataque a Madrid y a las regiones gobernadas por el PP que han bajado los impuestos, Montero ha presentado un nuevo modelo de financiación que cumple sólo en parte con lo prometido a ERC. De momento, no habrá cesión del 100% del IRPF y del resto de los impuestos a Cataluña, aunque sí ha reconocido Montero que el sistema cumple con el principio de ordinalidad con esta región que exigían los independentistas. «Con Madrid no se cumple, pero con Cataluña sí», ha dicho Montero.

Los independentistas exigieron para seguir apoyando a Pedro Sánchez que su aportación de fondos a la caja común no implique que pierde posiciones con otras comunidades autónomas en el ránking de financiación autonómica. Si Cataluña es la tercera que más aporta, que sea la tercera que más recibe. Esto es lo que se cumple para Cataluña pero no para Madrid, que es la región que más aporta pero no será la que más recibe. Tampoco lo harán otras regiones. «El sistema tiende a ese principio de ordinalidad, pero para Cataluña sí se cumple», ha dicho la ministra.

También se pondrá en marcha un sistema de gestión en red para que las comunidades autónomas que lo deseen tengan su propia Agencia Tributaria y recauden su parte de los impuestos al mismo tiempo que la Agencia Tributaria nacional, como pedía Cataluña. «Así se luchará mejor contra el fraude», ha asegurado Montero, en contra de lo que han dicho los gestores de Hacienda.

El nuevo sistema de financiación que ha presentado Montero aumentará la cesión a las autonomías del IRPF del 50% al 55%, y del IVA del 50% al 56,5%. Mantendrá la cesión del 58% de los Impuestos Especiales y del 100% de Sucesiones, Actos Jurídicos, Juego e Impuesto a la Electricidad. Además, cederá algún impuesto más, como el bancario. Con estas nuevas cesiones, las autonomías contarán con casi 21.000 millones de euros más para financiar los servicios públicos.

El reparto entre regiones se hará por la población ajustada, un sistema que tiene en cuenta las diferencias entre regiones, como la insularidad, la población de menor edad, los mayores de 80 años, o la tasa de paro. Calculada esta población ajustada se hará el reparto y se establece un sistema de solidaridad para que las regiones que más reciben aporten más al conjunto -el 75% de lo que supere la media de todas las regiones-.

También la Administración central habilitará un fondo de 1.000 millones de euros para reducir las diferencias de financiación entre regiones. Según la ministra, ahora la diferencia entre comunidades autónomas es de 1.500 euros por habitante y con el nuevo sistema bajaría a 700 euros.

Montero ha convocado a las comunidades autónomas el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para explicarles el nuevo sistema de financiación.