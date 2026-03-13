Llega el momento de ajustar cuentas con el fisco. La Agencia Tributaria ha fijado las fechas clave para la presentación de la declaración de la Renta 2025-2026 (ejercicio correspondiente a 2025 que se liquida en este 2026). El primer paso fundamental para cualquier ciudadano es la obtención del borrador, esa propuesta que Hacienda elabora con nuestra información económica pero que, tal y como advierten los expertos, nunca debe confirmarse a ciegas.

Es responsabilidad del contribuyente verificar que cada dato, deducción y cambio familiar esté correctamente reflejado.

Fechas que debes marcar en rojo en tu calendario

A diferencia de otros años, la campaña arranca con un ligero retraso, lo que comprime el tiempo disponible para realizar las gestiones. Estos son los días que no puedes olvidar:

19 de marzo : es la primera fecha relevante. A partir de este día, los contribuyentes podrán acceder a sus datos fiscales a través de la web o la app de la Agencia Tributaria para ir preparando la documentación.

: es la primera fecha relevante. A partir de este día, los contribuyentes podrán acceder a sus datos fiscales a través de la web o la app de la Agencia Tributaria para ir preparando la documentación. 8 de abril : se abre oficialmente el plazo para presentar el borrador de forma telemática. Es la vía más rápida y la que eligen la mayoría de los españoles.

: se abre oficialmente el plazo para presentar el borrador de forma telemática. Es la vía más rápida y la que eligen la mayoría de los españoles. 6 de mayo : comienza el servicio de confección de declaraciones por teléfono (con cita previa).

: comienza el servicio de confección de declaraciones por teléfono (con cita previa). 1 de junio : se inicia el periodo para ser atendido presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria.

: se inicia el periodo para ser atendido presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria. 30 de junio: fin de la campaña. Es el último día para presentar la declaración antes de entrar en fuera de plazo.

Cómo acceder al borrador: tres vías para todos los perfiles

Para facilitar el acceso al sistema Renta Web, Hacienda mantiene habilitados tres canales de identificación seguros, adaptados a la competencia digital de cada usuario:

Certificado electrónico o DNIe: es el método más completo y seguro. Solo hay que entrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y seleccionar la firma digital correspondiente para volcar todos los datos y tramitar la declaración en pocos clics. Número de referencia: probablemente la opción más popular por su sencillez. Para obtenerlo, solo necesitas tu NIF y la fecha de validez de tu DNI. Además, el sistema te pedirá el importe de la casilla [0505] de la declaración del año pasado. Si no declaraste en el ejercicio anterior, bastará con aportar un número de cuenta bancaria (IBAN) donde figures como titular. Cl@ve PIN: un sistema de identificación temporal muy ágil. El usuario elige una clave y recibe un PIN por SMS que tiene una validez de 10 minutos. Es ideal para quienes no tienen certificado digital pero quieren gestionar su borrador desde el móvil.

Recuerda que, independientemente del método elegido, el borrador es solo una propuesta. Revisar las deducciones por alquiler, maternidad o inversión en vivienda puede marcar la diferencia entre que la Renta 2025-2026 te salga «a pagar» o «a devolver».