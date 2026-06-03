Paga extra de verano 2026: cuándo se cobra, qué es, cómo se calcula y cuánto es

Junio ya ha llegado y con él una de las preguntas más repetidas en cualquier trabajo y que tiene que ver con cuándo se cobra la paga extra de verano. No es raro que en estas semanas empiecen las conversaciones entre compañeros o incluso las dudas al mirar la nómina, sobre todo si ha habido cambios de empresa o de convenio o si hace poco tiempo que se trabaja en la empresa. La pregunta está ahí, de modo que conviene tener claro qué es exactamente esta paga, las fechas en las que suele cobrarse y si también pensionistas y funcionarios la reciben.

La realidad es que no hay una única fecha válida para todos, aunque sí una pauta bastante clara. En la mayoría de los casos, la paga extra se abona justo antes del verano, coincidiendo con la nómina de junio o en los primeros días de julio. Aun así, hay matices importantes que conviene tener en cuenta. Además, no todo el mundo la cobra igual. El importe, la forma de pago o incluso si se recibe o no en un solo ingreso dependen de varios factores, desde el convenio colectivo hasta el tipo de contrato. Toma nota entonces, porque estas son las claves para entender cómo funciona la paga extra de verano en 2026.

Qué es la paga extra de verano

La paga extra de verano es una de las dos gratificaciones extraordinarias que tienen derecho a recibir los trabajadores por cuenta ajena en España a lo largo del año, junto a la de Navidad. En términos sencillos, es una paga adicional al salario mensual habitual. No es un bonus ni algo opcional sino que forma parte del sueldo, aunque no siempre se perciba de golpe.

Lo más habitual es que equivalga a una mensualidad completa, aunque esto puede cambiar según el convenio. Hay empresas que incluyen sólo el salario base y otras que suman también ciertos complementos fijos. También hay un detalle que suele generar confusión. No todo el mundo recibe esta paga en junio o julio. Si tienes las pagas prorrateadas, esa cantidad ya está incluida en tu nómina mes a mes, así que no verás un ingreso extra en verano, aunque en realidad sí la estés cobrando.

Cuándo se cobra la paga extra de verano

La fecha depende del convenio o del acuerdo con la empresa, pero en la práctica hay un patrón bastante claro y es que la mayoría de trabajadores la recibe entre finales de junio y principios de julio. En muchos casos coincide con la nómina de junio, que suele ingresarse entre el día 25 y el 30. Otras empresas prefieren pagarla en los primeros días de julio, pero no suele ir mucho más allá.

Trabajadores por cuenta ajena

Si trabajas en una empresa, lo normal es que la paga extra llegue junto al sueldo de junio o en fechas muy cercanas. Eso sí, hay una condición importante. Para cobrarla completa, debes haber trabajado todo el periodo de devengo, que normalmente va del 1 de enero al 30 de junio. Si has empezado más tarde, cobrarás solo la parte proporcional. Por ejemplo, si entraste en abril, recibirías aproximadamente la mitad de la paga, porque solo has generado derecho durante tres meses.

Pensionistas

Los pensionistas también cobran paga extra de verano. En su caso, el ingreso se realiza junto a la pensión de junio, generalmente entre el 25 y el 30 de ese mes, dependiendo del banco. Es decir, ese mes reciben el doble ingreso con la pensión habitual más la paga extra. Al igual que ocurre con los trabajadores, si la pensión se ha empezado a cobrar recientemente, la cantidad será proporcional al tiempo transcurrido.

Otros empleados

Aquí entran principalmente funcionarios y empleados públicos. En la mayoría de administraciones, la paga extra se abona a finales de junio, aunque puede variar ligeramente según el organismo. También suele incluir conceptos específicos que no siempre coinciden con los del sector privado. Por otro lado, hay colectivos que no tienen paga extra como tal. Es el caso de los autónomos, que no reciben estas gratificaciones porque su ingreso depende de su actividad, o de algunos becarios sin contrato laboral.

De cuánto es y cómo se calcula la paga extra 2026

Aquí es donde más dudas suelen aparecer, porque no todo el mundo cobra lo mismo ni se calcula de la misma forma. En general, la paga extra equivale a una mensualidad del salario. Es decir, si cobras 2.000 euros al mes, lo normal es que tu paga extra ronde esa cifra aunque lo cierto es que hay matices ya que el cálculo real suele hacerse así:

Paga extra = (salario base + complementos fijos) dividido entre el número de pagas anuales

Por ejemplo, si tu salario bruto anual es de 26.000 euros y cobras en 14 pagas, cada paga extra sería de unos 1.857 euros. Y como ya mencionados, también influye el tiempo trabajado ya que de no trabajar todo el año, la cantidad se recorta y es proporcional al tiempo que llevas trabajando en la empresa. Por ejemplo, imagina que entraste a trabajar el 1 de marzo, cuando llegue la paga de verano, habrás generado derecho durante cuatro meses (marzo, abril, mayo y junio). Eso significa que cobrarás aproximadamente cuatro sextas partes de la paga completa.

Otro punto importante son los complementos. No todos cuentan. Normalmente se incluyen los fijos, como antigüedad o plus de convenio, pero no las horas extra o incentivos variables, salvo que el convenio diga lo contrario. Y luego está el tema del IRPF. Es habitual que la paga extra parezca más baja de lo esperado, pero muchas veces se debe a que la retención sube ese mes al recibir dos ingresos juntos. Esa diferencia se ajusta después en la declaración de la renta.

En definitiva, la paga extra de verano no es un ingreso extra como tal, sino una parte del salario anual que se concentra en un momento concreto. Saber cómo se calcula y cuándo se cobra ayuda a evitar sorpresas y, sobre todo, a entender mejor lo que aparece en la nómina.