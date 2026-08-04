Detenida una mujer en Onteniente (Valencia) por herir con arma blanca a su ex pareja en plena calle

Una mujer, de 26 años de edad y nacionalidad española, ha sido detenida por agentes de la Policía Nacional como supuesta autora de un delito de lesiones a su ex pareja, también español y de la misma edad que ella, este pasado lunes.

En concreto, por herirle en un brazo con un arma blanca, en el transcurso de una discusión entre ambos en la localidad de Onteniente, en Valencia. La mujer se encuentra detenida en las dependencias de la Policía Nacional en Onteniente. Todo ello, según han confirmado a OKDIARIO fuentes de la Policía Nacional.

Los hechos se han producido en torno a las 19:00 horas de este lunes en plena vía pública en la citada localidad de Onteniente, ubicada en el Valle de Albaida, comarca de la que ostenta la capitalidad, y a solo 35 kilómetros de la localidad de Alcoy, ya en la provincia de Alicante.

Como consecuencia de las heridas sufridas a causa del arma blanca citada, la víctima ha tenido que ser trasladada a un centro sanitario, donde se le han aplicado puntos.

El hecho ha producido una enorme conmoción en la localidad de Onteniente, porque además se ha producido en plena vía pública del citado municipio y a media tarde.