A prisión por hacer un ‘simpa’ de 2.283 € tras alojarse a pensión completa 25 días en un hotel de Castellón

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado por un delito de estafa a un año de prisión, seis euros de multa diaria durante seis meses y a una indemnización por responsabilidad civil de 2.283 euros más los correspondientes intereses de demora a un hombre que se marchó sin pagar de un hotel ubicado en el paraje de San Cristóbal, en la localidad de Vall de Alba, tras permanecer en él durante un periodo de estancia a pensión completa que se extendió por espacio de 25 días, desde el día 22 de enero de 2023 hasta el día 15 de enero del año siguiente, 2024. Y todo ello, en plenas fechas navideñas y del Año Nuevo.

Los 2.283 euros correspondientes a la indemnización por responsabilidad civil antes citados suponen idéntica cantidad al importe que el hombre dejó sin pagar cuando dio por concluida su estancia en el citado hotel y se marchó del mismo sin abonar la cuenta.

La Audiencia Provincial de Castellón ha dictado su sentencia después de que el Ministerio Fiscal y la defensa del acusado alcanzasen un acuerdo de conformidad, por el que el hombre reconocía los hechos y aceptaba la citada pena. Además, el hombre ha sido condenado a una multa de cuota diaria de seis euros durante un periodo de seis meses, así como al pago de las costas procesales.

El juicio estaba inicialmente fijado para el pasado 13 de abril, pero el acusado no pudo trasladarse al hallarse entonces en prisión por otras causas, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. El acusado tenía antecedentes por otros delitos igualmente de estafa.

El huésped permaneció en el hotel durante todo el periodo navideño y el Año Nuevo y dejó el hospedaje el 15 de enero. Lo hizo sin abonar los gastos correspondientes a estancia, manutención y limpieza.