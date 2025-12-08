Un inglés hace un simpa de 19.000 euros en un hotel de Calvià y lo pillan al intentar hacer otro en Palma

Quería hacer un simpa pero le salió el tiro por la culata. La Policía Nacional ha arrestado en la ciudad de Palma a un hombre de nacionalidad inglesa por haberse hospedado durante más de un mes en un hotel de la localidad de Calvià (Mallorca) y marcharse sin pagar los 19.000 euros que le tocaban.

El varón pensó que era más listo que el personal del hotel, pero finalmente fue ‘cazado’ el pasado miércoles en otro establecimiento hotelero ubicado en Palma donde tenía pensado hospedarse, seguramente con la misma intención de no pagar por los servicios.

El ahora detenido se encontraba realizando el check-in. Sin embargo, todo se descubrió cuando el personal del hotel de la capital balear, al intentar realizarle el alta, recibieron una alerta de que el hombre había estado hospedado más de un mes en otro establecimiento en Calvià perteneciente a la misma cadena hotelera.

Cabe destacar que en España desde hace años existe el registro de huéspedes. Es una aplicación de cumplimiento obligatoria e indispensable para los alojamientos turísticos en nuestro país. Este requisito legal no solo asegura una gestión adecuada de la información de los huéspedes, sino que también protege tanto a los viajeros como a los propietarios.

Tras esto, los trabajadores llamaron a la Policía Nacional para que se desplazaran hasta el hotel. Una vez conocidos los hechos, los agentes localizaron al varón, el cual se encontraba sentado en el hall del establecimiento, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de estafa.

Una vez en dependencias policiales, el acusado fue interrogado por los agentes especializados de la Policía Judicial. Una vez finalizadas las diligencias, el mismo fue trasladado hasta el juzgado de guardia, donde la autoridad judicial dictó un auto de puesta en libertad con cargos.

Por otra parte, los agentes responsables de este caso prosiguen con la investigación para tratar de esclarecer si detrás de esta conducta delictiva existe un patrón de actuación. Es decir, que el sospechoso pudiera haber realizado esta estafa en otros complejos hoteleros de la isla y de esta forma poder atribuirle nuevos delitos, que se sumarían a la causa.