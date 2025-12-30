Las empresas de la trama Plus Ultra operaban desde un chalet en una pequeña isla de Inglaterra

Las tres sociedades opacas, según los investigadores, que realizaron préstamos por cerca de 1,3 millones de euros entre 2020 y 2021 a la compañía Plus Ultra justo antes de su rescate por el Gobierno de Pedro Sánchez tienen como dirección de operaciones un chalet ubicado en Canvey Island, una pequeña isla de Inglaterra en el estuario del río Támesis.

Estas tres empresas (Wailea Investment Limited, Allpa Wira Trading UK Limited y Valerian Corporation Limited) vinculadas al considerado cabecilla de la trama contable del caso Plus Ultra, el holandés Simon Leendert Verhoeven, comparten dirección, según datos de Companies House, el registro mercantil de Reino Unido, consultados por OKDIARIO. Se trata de un inmueble localizado en Eastern Esplanade, Canvey Island, en el condado de Essex.

La Policía judicial está rastreando las operaciones que llevó a cabo la trama –en la que también figura como investigado el empresario peruano Luis Felipe Baca Arbulu– sobre estos préstamos de cerca de 1,3 millones de euros. Un dinero que luego fue devuelto por la compañía Plus Ultra tras recibir 53 millones de euros del controvertido rescate del Ejecutivo de Sánchez en marzo de 2021.

Previamente, a fin de poder hacer frente a la difícil situación que atravesaba la compañía –incapaz de pagar las nóminas de sus empleados coincidiendo con la pandemia de coronavirus–, Plus Ultra recibió el 28 de octubre de 2020 un préstamo inicial de 500.000 dólares de la citada empresa Wailea Investment Limited, domiciliada en Canvey Island (Reino Unido).

Poco después, el 20 de noviembre del mismo año, obtuvo otro préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira Trading UK Limited. Un tercer préstamo de 450.000 euros fue suscrito en enero de 2021 con Valerian Corporation Limited, empresa que había sido constituida en septiembre de 2020 en Reino Unido. Estas dos últimas sociedades comparten dirección con la primera.

Asimismo, el Registro Mercantil británico da cuenta de más sociedades opacas domiciliadas en este mismo chalet y vinculadas al empresario holandés Simon Leendert Verhoeven, afincado en Suiza e investigado además por las fiscalías del país helvético y Francia. Es el caso de Headissimo Limited, 150 Leadenhall Street Nominees Limited y Bluecap Corporation Limited.

También en esta dirección se encuentra la sociedad Philops UK Limited, ahora gestionada por el británico Paul Rudolf Bastin, que comparte negocios con Simon Leendert Verhoeven. Cabe reseñar que esta mercantil estuvo controlada desde su constitución en junio de 2020 hasta diciembre de 2020 por Luis Felipe Baca Arbulu, ex banquero de origen peruano que trabajó en Suiza y que ha residido en Francia y España.

Los investigadores también otorgan a Luis Felipe Baca un papel clave en la gestión de los préstamos a Plus Ultra. La Fiscalía sostiene que «en algunos casos, a través de sociedades mercantiles (utilizadas) para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero», presuntamente de Venezuela, los investigados lavaron dinero mediante la compra de inmuebles y a través de la «suscripción de contratos de préstamo de la sociedad Plus Ultra», como los firmados con las empresas relacionadas con el inversor holandés Simon Leendert Verhoeven.

A través de una publicación en la plataforma IssueWire, este contable aparece identificado como «consultor empresarial en Canvey Island, Reino Unido», procedente de Suiza, después de haber cosechado «gran éxito en diversas empresas gracias a sus habilidades y experiencia». «Cuenta con una demostrada trayectoria en la gestión y asesoramiento de numerosos clientes», recoge esta reseña fechada en octubre de 2021.

En Baleares

En España, Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por presunto blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, sólo figura vinculado directamente a la sociedad llamada Gerencia Deep SL, domiciliada en Baleares y dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia y a la construcción de edificios.

Como publicó OKDIARIO este lunes, la sociedad se constituyó en un despacho de abogados ubicado en la Avenida Calonge de la lujosa localidad mallorquina de Cala d’Or. Verhoeven aparece como cliente de este despacho de la costa sureste de Mallorca. La empresa se creó el 27 de enero de 2020 y todavía consta como activa. Verhoeven ha ejercido de administrador solidario junto a Lorena Rendón Gallego.