Feijóo carga contra Vox por su bloqueo en Extremadura: «Estafa a sus votantes y da alegría al sanchismo»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha acusado a Vox de bloquear el Gobierno de Extremadura al votar en contra de la investidura de María Guardiola quien, dos meses después de ganar las elecciones, sigue sin sumar apoyos para gobernar. Para Feijóo, «nadie puede entender que Vox estafe a sus votantes dando alegría al sanchismo».

Así se ha expresado en un acto de partido celebrado en Riaza (Segovia), junto al número uno de la lista por la región, Francisco Vázquez. Mismo enclave también desde el que Feijóo ha pedido el voto para Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la reelección a la presidencia de la Junta de Castilla y León, porque representa el «antídoto contra el bloqueo» de Vox.

«Nadie puede entender que Vox sea útil a la izquierda», ha asegurado el jefe del principal partido de la oposición. En este sentido, ha reseñado que sea la formación que lidera Santiago Abascal la única que esté resultando realmente «útil» para los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Nadie puede entender que Vox haya votado en Extremadura con el PSOE y con Podemos, nadie puede entender, por tanto, que Vox estafe a sus votantes dando alegría al sanchismo», ha esgrimido el líder del PP. En este sentido, ha sumado a sus críticas su pronóstico de que, de igual modo que han hecho los de Abascal en Extremadura, harán en Castilla y León en caso de que Mañueco vuelva a necesitar su apoyo para gobernar. «Volverá a repetir su bloqueo», ha dicho Feijóo.

Con todo, ha puesto énfasis en la idea de que Vox pida el voto en la región castellanoleonesa para proceder de igual modo que en la extremeña. Después de que los populares se hicieran con el 43% del voto en los comicios del pasado 21 de diciembre, Feijóo ha recordado que Vox, sólo con abstenerse, habría permitido un Gobierno liderado por el PP.

Por contra, ha recordado que el de Abascal «no solamente no se abstuvo, sino que votó con el PSOE y Podemos para que el PP no pudiese gobernar después de ganar las elecciones». «Esto es lo que está pasando en Extremadura y lo que está pasando ahora también en Aragón», ha matizado Feijóo.

En este sentido, se ha preguntado para qué pide el voto Vox en Castilla y León si no es para «bloquear» la posibilidad de un nuevo Ejecutivo liderado por el PP. A su juicio, una «irresponsabilidad» porque no hay manera, ha asegurado, de explicar «con qué cara uno pide el voto a la gente para que no haya un Gobierno, para boicotear ese Gobierno o para que ese Gobierno no funcione».

Depositar la confianza en Mañueco

A seis días de la cita con las urnas, Feijóo se ha dirigido también a los votantes socialistas para que apoyen a Mañueco el próximo 15-M si quieren que «el dinero se quede en los bolsillos de sus familias». «Quien bloquea a Extremadura porque hay elecciones en Castilla y León, probablemente bloquee el gobierno de Castilla y León porque las siguientes serán las elecciones de Andalucía», ha declarado.

Tras afirmar que el líder socialista del Ejecutivo lo que quiere es «coger el dinero de la gente y ponerlo en el bolsillo de los independentistas», ha señalado que desde que él está en la Moncloa la cesta de la compra ha subido un 40% en los últimos siete años. También el precio de la vivienda, un 53%.

«Yo les pediría a las gentes del PSOE, que votaron al PSOE en los últimos tiempos, que esta vez, si lo que quieren es que el dinero le quede en el bolsillo de sus familias, que voten a Mañueco y les quedará en el bolsillo de sus familias», ha manifestado.

Asimismo, ha llamado a la reflexión de los ciudadanos de Castilla y León que el próximo domingo 15 de marzo tienen una cita con las urnas. «Un voto es un cheque de confianza que dura cuatro años, es una persona que entrega la confianza en el candidato y en las personas que lo acompañan», ha declarado.

«Cuando pedimos el voto, estamos pidiendo la confianza de la gente, si creen que lo mereces, si te conocen y creen que lo puedes hacer bien, y también si te han juzgado por lo que has hecho en los últimos años y por lo que quieres hacer en los siguientes», ha señalado.