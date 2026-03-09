Feijóo hace un alto en la campaña para demostrar sus dotes con el balonmano que practicó en el colegio

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este lunes un alto en el camino en su ‘gira de campaña’ por Castilla y León para demostrar sus dotes con el balonmano, una disciplina deportiva que practicó de niño en su etapa escolar. Lo ha hecho en su visita a Nava de la Asunción (Segovia), donde ha asistido al entrenamiento del Club de Viveros Herol Balonmano Nava.

«Venir a Nava de la Asunción me ha traído muy buenos recuerdos de la etapa del colegio, en los Maristas de León. Muchas horas de deporte son sinónimo de esfuerzo y dedicación. Lo he revivido hoy al ver a un equipo de élite español, el Viveros Herol Balonmano Nava, en una localidad segoviana de menos de 3.000 habitantes. Querer es poder», ha dicho el líder popular más tarde en sus redes sociales.

Feijóo, que ha querido demostrar junto a los presentes su destreza en esta disciplina, ha compartido también una instantánea del momento de la visita. En ella, puede verse cómo el jefe del principal partido de la oposición conserva muchas de las habilidades del balonmano. Una técnica, el lanzamiento del balón en mano a la portería, que ha demostrado preservar con agilidad y soltura.

Tras un saludo previo a los jugadores y personal técnico del equipo deportivo, el líder del PP se ha interesado por su situación en la competición, así como por las instalaciones locales que utilizan para llevar a cabo sus entrenamientos. Rodeado de parte del equipo de campaña que viene acompañándole en su ruta por Castilla y León para arropar al líder del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, se ha atrevido incluso a pisar la pista.

Han sido apenas unos segundos en los que se ha podido ver al presidente nacional de los populares correr por el terreno de juego de balonmano y lanzar algunos balones a la portería. Un ejercicio, el de esta mañana, que reconocen en su equipo, ha disfrutado y disciplina que recuerdan era en la que jugaba de niño en la escuela.

La visita al equipo deportivo ha servido también para poner en valor el compromiso del PP con el deporte de base y el papel que desempeñan los clubes municipales. En un ambiente distendido, se ha podido ver a Feijóo conversar con los jugadores y responsables de uno de los clubes, además, referentes del balonmano en la provincia de Segovia.

Al encuentro que ha tenido lugar en la mañana de este lunes le ha seguido también un pequeño homenaje en recuerdo de una joven de 17 años de la localidad fallecida en un accidente de tráfico hace unos días. Un gesto, el del líder del PP y los suyos, que ha marcado el tono de respeto y solidaridad de la jornada.

Tras esta parada en Nava de la Asunción, Feijóo continuará con su agenda en la provincia segoviana que esta tarde le llevará a Riaza donde explicará el compromiso de su partido con la rebaja del 10% del IVA y la reducción del IRPF a las familias con hijos.