Un concejal del PSOE arroja una taza de café a otro de Vox en un debate en Aranjuez: «¡So fascista!»

El Grupo Municipal Vox en elAyuntamiento de Aranjuez ha informado de que su portavoz, David Esteban Fernández Domínguez, ha presentado una denuncia contra el concejal del PSOE, José María Cermeño Terol, después de que este último le arrojara, de manera «agresiva», un vaso con café durante un debate municipal.

Los hechos se produjeron mientras se debatía una propuesta presentada por el concejal delegado de Transportes de Vox, en la que exigía al Ministerio de Óscar Puente una auditoría completa de toda la infraestructura de la C-3, cuyas incidencias afectan al día a día de numerosos vecinos de Aranjuez.

Según relata la formación política, fue en ese momento cuando un concejal del PSOE defendía, de forma exaltada, que no se admitiera la propuesta que presentaba el concejal delegado de transportes.

En el transcurso del debate, el portavoz del PSOE (concejal diferente al denunciado) profirió el insulto «gilipollas» dirigido al concejal de Vox. Ante esa situación, el edil de la formación liderada por Santiago Abascal solicitó al presidente que llamara al orden al concejal socialista.

Lejos de rebajar la tensión, el concejal denunciado respaldó a su compañero entre gritos de «¡Porque lo eres, además de fascista! El concejal de Vox respondió calificándole de «vago», en un contexto de evidente crispación.

Acto seguido, y como consta en la denuncia presentada, el concejal del PSOE lanzó de manera agresiva un recipiente con café en dirección al rostro del portavoz de Vox. El impacto fue de tal violencia que el recipiente terminó golpeando con fuerza la pared, gracias a que el edil logró esquivarlo por reflejo, evitando así que le alcanzara en el rostro.

El portavoz de Vox, Esteban Fernández, asegura que “ninguna agresión, ni ningún “matón” de Óscar Puente, va a parar a Vox para que siga reclamando una auditoría en la mejora de la C3, que tanto afecta al día a día de nuestros vecinos”.

En la denuncia presentada se solicita la imputación penal del concejal del PSOE por cinco delitos, entre los que se encuentran el de atentado contra la autoridad pública por agredir al concejal durante el ejercicio de sus funciones (artículo 550.1 del Código Penal), tentativa de lesiones por tratar de agredir al edil (artículo 147.1), falta de respeto a la autoridad pública (artículo 556.2), delito de odio por las acusaciones vertidas como “fascista” justo antes de la agresión, vinculadas al odio ideológico, y desorden público al haberse interrumpido las Comisiones Informativas como consecuencia de los hechos.

Desde el Grupo Municipal Vox denuncian que lo sucedido supone una agresión intolerable en el seno de una institución democrática y un ejemplo del clima de crispación que algunos pretenden trasladar a los órganos municipales. La formación política asegura que continuará defendiendo los intereses de los vecinos de Aranjuez de una forma «democrática y libre, sin miedo a nada ni a nadie».