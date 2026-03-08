Abascal reivindica a Isabel la Católica frente a «los modelos» que se ven en tertulias

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reivindicado en el 8M a Isabel la Católica como «la mujer más grande de la historia de España y del mundo». De hecho, es el «modelo» femenino para Vox, y no los que se ven y se oyen ahora «en las televisiones, radios y tertulias».

Abascal se ha pronunciado así en un mitin en Medina del Campo (Valladolid), en el que el líder de Vox ha reivindicado el 8 de marzo desde una perspectiva distinta a la que, a su juicio, promueven otros partidos.

«Estamos en Medina del Campo, la tierra en la que se despidió Isabel la Católica, y estamos precisamente en el día que nos han dicho que es el día de las mujeres», ha señalado Abascal, destacando que para Vox, «el día de las mujeres son todos los días».

El líder de VOX la ha definido como «la más grande de las españolas, la mujer más grande de la historia de España y de la historia del mundo», subrayando que ésta es la mujer que reivindica su partido.

En esta localidad que despidió a Isabel la Católica en 1504, Abascal ha recordado que fue «la mujer que reconquistó España ante el islamismo» junto a su marido, Fernando el Católico, y quien «evangelizó todo el orbe construyendo un nuevo mundo, haciendo la mayor aportación en la historia universal a la hermandad de todos los hombres».

«Esa es Isabel la Católica, esa es la mujer que reivindicamos, eso es de lo que nos sentimos orgullosos», ha señalado el líder de Vox, explicando que esos son los «modelos» de Vox. «Y no los que veremos ahora en las televisiones, escucharemos en las radios y oiremos también en las tertulias», ha apuntado.

Seguridad para las mujeres

En el mitin, Abascal ha arropado al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, y al número 1 de la lista por la provincia de Valladolid, Alberto Díaz Pico. El líder de Vox ha agradecido a los asistentes su masiva participación.

«Estoy seguro de que nadie ha logrado todavía en Medina del Campo una movilización como esta durante esta campaña electoral», ha señalado Abascal, indicando que se siente «muy honrado» de recorrer España y escuchar «los problemas de verdad» de los españoles.

Durante su discurso, ha recordado que Vox quiere «seguridad en las calles para que las mujeres españolas puedan seguir sintiendo seguridad», y que para ello deben «dejar de venir aquí» personas que «no respetan a las mujeres, que piensan que tienen que caminar por detrás del hombre».

Por ello, ha recriminado al Gobierno de Pedro Sánchez que enarbole la bandera del feminismo mientras sigue trayendo» a «delincuentes» a nuestro país, lo que provoca la multiplicación de las violaciones en las calles. También ha culpado de la falta de seguridad a la «excarcelación de violadores» por parte de Podemos.

Como ha informado OKDIARIO, el Ejecutivo ha marchado este 8M, Día de la Mujer, con las violaciones multiplicadas por cuatro desde que Pedro Sánchez es presidente. Se han disparado nada menos que un 288% desde que gobierna el feminista Sánchez, pasando de 1.382 en 2017 hasta la escalofriante cifra de 5.363 en 2025, según los propios datos del Ministerio del Interior que recientemente se han publicado en el balance de criminalidad de 2025.

Además, inmigrantes ilegales argelinos y marroquíes están pidiendo sus antecedentes policiales en España para hacer creer que viven aquí, según ha revelado a OKDIARIO el sindicato Jupol, denunciando el «fraude masivo» que ha desatado la regularización extraordinaria que planean el Gobierno y Podemos y que supone un coladero de delincuentes, incluso por delitos muy graves.

Utilizar las guerras para tapar la corrupción

Abascal también ha destacado que «Sánchez utiliza las guerras para tapar su corrupción». «Se agarra a cualquier tipo de guerra, a la de Rusia y Ucrania. Y que se sepa que hoy, con dinero de los españoles, estamos pagando los misiles de Ucrania y los misiles de Rusia. Los de los dos bandos», ha señalado.

Asimismo, le ha recriminado que ayer se envolviera ayer en la bandera de España «cuando está sostenido por ETA» y «pisotea la memoria de nuestros muertos». «Es un traidor de la peor especie», ha sentenciado.

Por último, ha afirmado que Vox trabajará «por tierra, mar y aire para cambiar el rumbo político y para que los jóvenes puedan vivir en sus pueblos y ciudades y tener un futuro en su propia tierra».