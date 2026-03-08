El Gobierno marcha este 8M, Día de la Mujer, con las violaciones multiplicadas por cuatro desde que Pedro Sánchez es presidente. Se han disparado nada menos que un 288% desde que gobierna el feminista Sánchez, pasando de 1.382 en 2017 hasta la escalofriante cifra de 5.363 en 2025, según los propios datos del Ministerio del Interior que recientemente se han publicado en el balance de criminalidad de 2025.

También han subido un 85% los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, pasando de 11.692 en 2017 a 21.659. Y un 58% el resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que pasan de 10.305 a 16.296. Unas cifras que le han estallado al Gobierno en pleno escándalo por la violación de la que está acusado el que fuera DAO de la Policía Nacional José Ángel González, revelada en primicia por OKDIARIO.

Las violaciones también han registrado una subida respecto a 2024, cuando ascendieron a 5.215. En 2025 se han contabilizado 148 más, con un total de 5.363. Igualmente, han aumentado en casi 500 los delitos contra la libertad sexual, pasando de 21.170 a 21.659. Y lo denominado como «resto de delitos contra la libertad sexual» ha pasado de 15.955 a 16.296, subiendo en 341 más.

Con todo, las mujeres del Gobierno secundarán este domingo en Madrid las manifestaciones del 8M, declaradas por Sánchez «lugar de Memoria Democrática». Unas marchas a las que el feminismo vuelve a salir dividido por quinto año consecutivo. En dos manifestaciones que encima, en esta ocasión, se han convocado a la misma hora, a las 12:00, por lo que se contraprograman.

De un lado el Movimiento Feminista de Madrid (MFM) partirá desde Cibeles hasta Plaza de España bajo el lema Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista. De otro, la Comisión 8M, vinculada a Podemos, marchará de Atocha hasta la estación de metro Sevilla, junto a Sol, bajo el lema Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes.

El año pasado, el PSOE y Podemos secundaron la marcha de la Comisión 8M, que terminó en Plaza de España, donde precisamente vivía Jésica Rodríguez, ex pareja de José Luis Ábalos, a quien el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del partido eligió en un catálogo de prostitutas. Por su parte, la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, asistió a ambas.

La Comisión 8M ha saltado esta semana a la palestra por atacar al cantante Julio Iglesias en su spot de la marcha. Lo cita junto al delincuente sexual Jeffrey Epstein, y señala en clara alusión al cantante: «Otro rico, otro famoso, abusando desde la impunidad. Otra trabajadora del hogar explotada. Otra mujer a la que presionan para denunciar y luego la dejan sola». Y ello pese a que la denuncia contra él ha sido archivada por la Fiscalía.

El fallo de las pulseras antimaltrato

Redondo inauguró el pasado miércoles el acto institucional del 8M, celebrado en el Museo del Prado, agradeciendo al presidente del Gobierno su «compromiso feminista, su compromiso con la paz y con el no a la guerra y con todos los valores y derechos humanos que nos hacen dignos».

«Cada avance conlleva un retroceso y, en este caso, es esta ola reaccionaria y machista que pretende devolvernos a tiempos de silencio y relegarnos a la esfera privada, de donde ya hemos salido para no volver», añadió.

Lo cierto es que al Gobierno feminista no sólo se le han disparado las violaciones bajo su mandato. También llega a este 8M con otro escándalo: el de los fallos de las pulseras antimaltrato, revelado en exclusiva por OKDIARIO. Unos fallos que han provocado sobreseimientos, absoluciones y situaciones de desprotección para las víctimas.

Aunque la ministra Redondo negó los fallos, el Gobierno ha anunciado este pasado viernes que multa a la concesionaria. La titular de Igualdad llegó a calificar de «bulos», «falsedades» y «mentiras» lo que ahora admite. Eso sí, multando a la concesionaria, Vodafone, con 25.285 euros y eludiendo la ministra toda responsabilidad política.

A esto se añade que también sigue disparada la violencia de género. En lo que va de año ya van 10 muertas. La mitad de ellas habían presentado denuncia y cuatro tenían medidas vigentes. Actualmente, en España hay 103.461 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género con seguimiento policial dentro del Sistema VioGén, según los datos de Interior.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer registraron durante el tercer trimestre de 2025 una media de 579 denuncias al día, según el último informe del Observatorio, publicado el pasado diciembre. Entre julio y septiembre se registraron un total de 49.156 mujeres víctimas –un 0,88 % más que el año anterior– y 53.268 denuncias –un 0,23 % más–.

España, insegura con Sánchez

Cabe también destacar que el 39,24% de los delitos contra la libertad sexual en España son cometidos por extranjeros, lo que supone un incremento de dos puntos respecto al año anterior y confirma una tendencia al alza de los delitos de este tipo cometidos por la población extranjera. Y ello pese a que este colectivo representa únicamente el 13% de la población residente en nuestro país, el 7% teniendo en cuenta sólo a hombres.

El aumento de las agresiones sexuales con penetración desmonta al presidente, quien presume siempre que puede de liderar un Gobierno feminista, en el que los propósitos y avances sociales sostienen la legislatura, así como que España «tiene las calles más seguras».

En España se registraron un total de 2.474.156 delitos en 2025, según el último balance de la criminalidad. 19.950 más que en 2024. Y ello pese a que los hurtos, los delitos más numerosos, continúan descendiendo. Sin esa bajada estadística, el incremento global sería aún más preocupante. Los delitos que han aumentado son precisamente los más graves, los que más afectan a la seguridad ciudadana y a la percepción de inseguridad de la población.

Por tanto, los datos desmienten una vez más el discurso triunfalista del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien viene sosteniendo que la criminalidad está bajando.

«Lejos de avanzar hacia una mayor seguridad, España está inmersa en una escalada de delitos violentos y de especial gravedad», como subraya Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía. Tanto policías como guardias civiles también están advirtiendo que la regularización masiva sin antecedentes penales que planean el Gobierno y Podemos «es un riesgo».

Inmigrantes ilegales argelinos y marroquíes están pidiendo sus antecedentes policiales en España para hacer creer que viven aquí, según ha revelado a OKDIARIO el sindicato Jupol, denunciando el «fraude masivo» que ha desatado la regularización extraordinaria que planean el Gobierno y Podemos y que supone un coladero de delincuentes, incluso por delitos muy graves.