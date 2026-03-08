Cielos nubosos y lluvias en Castilla y León: Consulta la previsión AEMET para hoy

Hoy, 8 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta con cielos nubosos y la posibilidad de lluvias o chubascos ocasionales, especialmente en el este, donde también podrían registrarse algunas tormentas. La cota de nieve se situará entre los 1300 y 1600 metros y se prevén brumas y nieblas dispersas en la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas descenderán o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas ascenderán en el oeste.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 8 de marzo

Cielo nublado y sol a la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y ligero. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 1°C y un máximo de 13°C, mientras que la humedad, que alcanzará su punto más alto en un ambiente algo cargado, se mantendrá en torno al 100%. A primera hora, el sol asomará tímidamente a las 07:46, brindando unas horas de luz que se extenderán hasta las 19:20.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, permitiendo que la calidez del sol se sienta con mayor intensidad. El viento, suave y casi imperceptible, apenas alcanzará los 3 km/h, lo que hará que la sensación térmica se mantenga en armonía con la temperatura real. Así, la jornada se desarrollará sin sobresaltos, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre bajo el cielo leones.

Zamora: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 3 grados y una sensación térmica que apenas alcanza el grado. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque no se esperan lluvias hasta la tarde, el viento comenzará a hacerse notar, soplando a 5 km/h desde el este.

La tarde traerá consigo un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando los 12 grados, pero la sensación térmica se mantendrá baja, en torno a los 13 grados. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable salir preparado: un paraguas a mano y una bufanda serán aliados indispensables para enfrentar este tiempo cambiante.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente fresco

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:46. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán los 2°C, mientras que la sensación térmica podría descender hasta 1°C, lo que nos recuerda abrigarnos un poco al salir. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando protagonismo, aunque la humedad, que alcanzará un 100%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y las temperaturas máximas llegarán a los 12°C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 13°C. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada tranquila, aunque con un viento suave que podría presentar ráfagas de hasta 30 km/h. La puesta del sol será a las 19:21, brindándonos más de 11 horas de luz.

Valladolid: cielo despejado y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 12 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, sin previsión de lluvia ni viento significativo.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y aprovechar el tiempo. Un buen momento para dar un paseo por el parque o disfrutar de una terraza.

Cielos nublados y probabilidad de lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos nublados y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 4 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un ambiente más inestable. Con temperaturas máximas que alcanzarán los 11 grados, es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Palencia: cielo despejado y ambiente fresco

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 1°C. A medida que avanza la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 12°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 5 km/h, aportando una agradable sensación térmica.

Sin embargo, la tarde se presenta tranquila, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado. Se recomienda aprovechar el buen tiempo, ya que no se prevén lluvias ni cambios bruscos en la temperatura. La humedad, que oscilará entre el 60% y el 95%, podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más intensa, así que es aconsejable vestirse en capas.

Cielos cubiertos y lluvia esperada en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 2 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un ambiente más húmedo y temperaturas que alcanzarán hasta los 9 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica puede ser más baja de lo que indica el termómetro.

Segovia: cielo gris con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo gris y fresco, con temperaturas que rondan los 3 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 11 grados. La humedad será notable, alcanzando hasta el 90%, lo que acentuará la sensación de frío.

Con el viento soplando del norte a una velocidad suave, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir. La tarde-noche podría traer precipitaciones más intensas, así que es mejor estar preparados para un final de jornada húmedo y fresco.

Cielo nublado y lluvias persistentes en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias, especialmente durante la madrugada y hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán el grado y máximas que apenas alcanzarán los diez. A medida que avance el día, el viento del sureste soplará suavemente, aunque con algunas ráfagas que podrían sorprender.

Por la tarde, el cielo seguirá nublado y la posibilidad de lluvia se mantendrá, aunque con un leve descenso en la intensidad. La sensación térmica se sentirá más cálida, alcanzando los diez grados, mientras que la humedad se mantendrá alta. Con la salida del sol a las 07:40 y su puesta a las 19:08, Soria disfrutará de más de once horas de luz, aunque el tiempo fresco y húmedo predominará en esta jornada.