Rapapolvo de Carlos Sainz a Williams: «Hay que mejorar en todos los ámbitos para luchar por los puntos»

Carlos Sainz puso las pilas a Williams tras la carrera del Gran Premio de Australia, asegurando en repetidas ocasiones que, pese a acercarse en un momento de la prueba, su coche «no está para los puntos» en un inicio decepcionante del Mundial de Fórmula 1 2026. Además del rapapolvo a su equipo, el piloto español se resignó por lo «poco aprendido» debido a la falta de rodaje en los entrenamientos y en la clasificación. El margen de crecimiento es alto para la escudería de Grove…

Sainz comenzó explicando los problemas en el alerón delantero que le impidieron luchar por los puntos cuando iba duodécimo: «Hemos hecho muy buena salida, nos hemos puesto en un momento de la carrera 12º. Teníamos los puntos ahí cerquita y pensaba que algo íbamos a rascar hoy, pero luego ha habido un problema de fiabilidad con el ala delantera que llevamos teniendo desde Bahréin, que perdemos carga aerodinámica por culpa del actuador de la aerodinámica activa, no recupera bien y me he quedado sin ala delantera. He hecho 30 vueltas a paso de tortuga sin carga aerodinámica adelante».

«Luego hemos parado, hemos cambiado el ala delantera para ver si podía dar ocho vueltas para aprender algo del coche, del balance real del coche con neumáticos blandos al final. Hay que tener en cuenta que no he hecho tandas largas en libres 2, no he hecho libres 3, no he hecho la clasificación… Voy muy por detrás de mis rivales en cuanto a conocerme esta reglamentación y algo he podido aprender, pero poco», añadió en Dazn.

Preguntado por si el ritmo mostrado gracias a su pilotaje del Williams indicaba que había coche, Sainz respondió de forma negativa, poniendo las pilas a su equipo: «El coche no está ahí, no está para puntos. Si hubiésemos conseguido puntos hubiese sido por lo que le ha pasado a Piastri, al Audi (de Hülkenberg) en la vuelta de formación, otros coches que han tenido problemas…»

Sainz quita a Williams de la pelea

«El coche ahora mismo no está para luchar por los puntos. Tenemos muchísimos problemas de fiabilidad, sobrepeso, tampoco tenemos carga aerodinámica. Hay que mejorar en todos los ámbitos si queremos luchar por los puntos», aseguró el madrileño. «He salido muy bien, haciendo el procedimiento que quería haber hecho, el que llevo aplicando desde Bahréin. Sabía que la gente iba a fallar en la salida y yo he hecho los deberes y no he fallado. Me ha valido de poco, desgraciadamente», repasó.

«He aprendido la mitad que todos mis rivales porque he estado muy poco tiempo en pista; encima, hoy he estado 20 o 30 vueltas con muy poca carga en el ala delantera. He aprendido poco, es importante, pero poco. Si te mueves tarde como se movía él (Colapinto), es muy difícil adelantar porque ha aprovechado el problema que tenemos este año: con la aerodinámica abierta, si te cambian de dirección en el último momento, tienes que levantar porque te vas y él lo ha aprovechado muy bien».