Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 tras la carrera del GP de Australia

George Russell es el primer líder de la nueva Fórmula 1 tras su victoria en la carrera del Gran Premio de Australia con la que se puso al frente de la clasificación de pilotos. El británico, con 25 puntos, aventaja en siete a su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli (18). Tras el italiano, los Ferrari, con Charles Leclerc (15), tercero, por delante de Lewis Hamilton (12).

Carlos Sainz y Fernando Alonso aún no han estrenado su casillero en el Mundial 2026 tras el decimoquinto puesto del madrileño y el abandono del asturiano. Ninguna de sus dos escuderías, Williams y Aston Martin, lograron puntuar en Melbourne, ya que Alex Albon fue decimosegundo y Lance Stroll también retiró su monoplaza en la vuelta 38.

Clasificación de pilotos de Fórmula 1

George Russell: 25 puntos Kimi Antonelli: 18 Charles Leclerc: 15 Lewis Hamilton: 12 Lando Norris: 10 Max Verstappen: 8 Oliver Bearman: 6 Arvid Lindblad: 4 Gabriel Bortoleto: 2 Pierre Gasly: 1 Esteban Ocon: 0 Alex Albon: 0 Liam Lawson: 0 Franco Colapinto: 0 Carlos Sainz: 0 Checo Pérez: 0 Isack Hadjar: 0 Oscar Piastri: 0 Nico Hulkenberg: 0 Fernando Alonso: 0 Valtteri Bottas: 0 Lance Stroll: 0

Tabla de constructores