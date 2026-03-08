Ni leche ni mantequilla: el truco de los chefs franceses para hacer un puré de patatas cremoso y sin grumos

¿Conoces el truco de los chefs franceses para hacer el puré de patatas con un sabor delicioso y una textura perfecta? Este plato es considerado un clásico de la cocina en el país galo, donde se convierte en el mejor acompañamiento para cualquier plato. Ahora bien, aunque la receta pueda parecer sencilla, es importante tener en cuenta algunos detalles para que no quede muy líquido ni con grumos, sino con una textura cremosa capaz de sorprender incluso a los paladares más exigentes.

Uno de los errores más habituales al elaborar esta receta es no elegir la variedad de patatas adecuada. De la misma manera que cuando vamos a preparar una tortilla o una ensaladilla, no todas las patatas ofrecen el mismo resultado, ya que la cantidad de almidón varía de unas a otras. Para el puré de patatas, lo ideal es escoger variedades harinosas porque se deshacen fácilmente tras la cocción y permiten obtener una textura suave. Además, es esencial cocerlas de manera uniforme, comenzando con agua fría y añadiendo sal desde el inicio.

El truco definitivo para hacer el mejor puré de patatas

#creatorsearchinsights ♬ Jolie Fille – Maz & Antdot & Ginton @chef_joseph_hadad Classic French Potato Purée – Extra Smooth 👌 Ingredients: – 1 kg red potatoes (yield 700-800 net) – 300 g butter, cubed and very cold – 60-70 ml warm milk – Salt Process: 1. Boil the potatoes in their skins in salted water until a stick goes in and comes out very easily. 2. After peeling them, cut them into larger pieces and let the steam evaporate for 5-8 minutes. 3. Mash the potatoes, and over low to medium heat, add the butter one by one and stir continuously. 4. Pour in the milk and season with salt, stir. Serve hot! Enjoy! TIPS: *If it is hot, peel it off easily. **The mashed potatoes should be prepared from the potatoes you boiled then, immediately after the steam has evaporated, not pre-prepared potatoes. 🇷🇴👇 Ingrediente: – 1 kg cartofi roșii (rezultă 700-800 net) – 300 g unt untul cubulețe și foarte rece – 60-70 ml lapte cald – Sare Proces: 1. Fierbeți cartofii în coajă în apă cu sare până când intră bățul și iese foarte ușor. 2. După ce îl curățați de coaja, tăiați în bucăți mai mari și lăsați să iasă aburul 5-8 minute. 3. Pisati cartofii, iar la foc mic spre mediu, puneti pe rand untul si amesteati continuu. 4. Turnati laptele si asezonati cu sare, amestecati. Serviti cald! Pofta buna! TIPS: *Dacă este cald se curăță ușor coaja. **Piureul trebuie pregatit din cartofii pe care i-ati fiert atunci, imediat dupa ce a iesit aburul, nu cartofi pregatiti inainte. #recipes_by_joseph_hadad

Los mejores cocineros franceses saben muy bien que para hacer «un puré de patatas de 10» la forma de triturarlas es clave. Las batidoras eléctricas facilitan muchísimo el trabajo, pero rompen demasiado el almidón y hacen que el plato adquiera una textura elástica que resulta poco agradable al paladar. Lo ideal es utilizar un pasapurés, que permite obtener una consistencia más delicada. Asimismo, es importante añadir los ingredientes líquidos poco a poco para que el puré no se vuelva demasiado pasada.

Vamos ahora con el truco de los chefs franceses a la hora de elaborar el puré de patatas: añadir ajo confitado. Este ingrediente es esencial porque aporta profundidad, dulzor y un toque aromático que combina muy bien con la suavidad de la patata. Cuando se cuece lentamente en mantequilla, los dientes se vuelven tiernos, cremosos y pierden su intensidad picante original.

Para confitar los ajos, basta con pelar los dientes y cocinarlos a fuego muy bajo en una cantidad suficiente de aceite o mantequilla. La cocción debe ser lenta y constante, evitando que el aceite hierva en exceso. En aproximadamente 20 a 30 minutos, los ajos estarán blandos y con una textura casi untable. Una vez listos, se pueden triturar junto al puré o machacarlos previamente para integrarlos mejor.

«En la composición de la patata cabe destacar su contenido en hidratos de carbono, mayoritariamente en forma de almidón y en una pequeña proporción como glucosa, fructosa y sacarosa; el hecho de ser uno de los vegetales con mayor contenido en almidón explica su aporte calórico (88 kcal/100 g de patatas). La fibra está presente en cantidades discretas. Es fuente de vitamina C, si bien una parte considerable de la misma puede perderse durante el proceso de cocción, por lo que para preservar su contenido es recomendable cocinarlas al vapor o al horno (envueltas en papel de aluminio).

La cantidad de vitamina C contenida en una patata cruda de tamaño medio equivale al 46% de las ingestas recomendadas para hombres y mujeres de 20 a 39 años con una actividad física moderada. Otros aportes, como los de la vitamina B6, cubren el 21% de las ingestas recomendadas para este grupo de población. La patata aporta minerales como el potasio, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, y también contiene carotenoides, siendo la violaxantina, anteraxantina y luteína los más abundantes, mientras que la neoxantina, beta-criptoxantina, zeaxantina y beta-carotenos se encuentran en cantidades menores», detalla la Fundación Española de Nutrición.