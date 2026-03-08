Jon Rahm rompe su sequía: conquista el torneo de Hong Kong y vuelve a ganar casi dos años después

Jon Rahm ha puesto fin a su sequía. 539 días después, el golfista español ha vuelto a ganar un título, rompiendo así su racha más larga sin conquistar un torneo profesional. Ha sido en el torneo de Hong Kong de LIV, donde se ha impuesto con superioridad a sus rivales para volver a alcanzar la gloria año y medio después. Desde que venciera en Chicago en septiembre de 2024, el León de Barrika no había vuelto a ganar.

Después de 25 pruebas sin saborear el éxito y de dos segundos puestos en las primeras citas de la temporada de LIV -Riad y Adelaida-, Rahm se desquitó y se hizo con el triunfo, recompensado con un cheque de cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros), con un total de -23, con tres golpes de ventaja sobre el belga Thomas Detry y cuatro sobre su compatriota Thomas Pieters.

El ex número uno del mundo, de 31 años, encaró la cuarta y última jornada en el Hong Kong Golf Club como líder empatado y, aunque Pieters le dio alcance a falta de cinco hoyos, aguantó la presión para coronarse campeón 539 días después de su última victoria individual. «Muy aliviado», fueron las primeras palabras del León de Barrika nada más alzar los brazos sobre el ‘green’ del hoyo 18 para admitir la necesidad que tenía de sumar a su palmarés el título número 23 de toda su carrera, tercero en LIV después de Reino Unido y Chicago, ambos en 2024, y que le aúpa al top 40 del ránking mundial.

Nunca en sus diez años de profesional había tenido un paréntesis tan largo sin subir a lo más alto del podio en un torneo, aunque había sido el mejor de la general en las dos campañas que lleva en la liga financiada por Arabia Saudí y ganó la Copa Ryder con Europa el pasado mes de septiembre en Nueva York. Para acabar con el mal fario, demostró desde el inicio de la última ronda que tenía hambre de triunfo. En el cuarto hoyo, ya había tomado el mando del torneo en solitario con dos ‘birdies’ que reforzaron su confianza.

Lo mismo hizo en el 7 y en el 8, al tiempo que observaba como sus compañeros de partida, Detry y el estadoundiense Harold Varner III, parecían no digerir bien la presión de jugar contra el ganador del Masters de Augusta de 2023 y Abierto de Estados Unidos de 2021. Cuando parecía que el León de Barrika enfilaba sin oposición a la meta, tuvo un tropiezo en el hoyo 9, el más complicado del campo, donde hizo su primer bogey, lo que redujo a dos golpes la diferencia sobre Pieters, la revelación en Hong Kong, con la mitad de los hoyos por disputarse.

El fallo pareció despistar algo al golfista vasco porque en los dos siguientes tramos desperdició dos claras opciones de bajar del par, lo que acompañó con un grito de rabia. Pieters aprovechó el bajón del favorito para avanzar posiciones y llegó a empatar en el liderato cuando concluyó el hoyo 14. Pero la volatilidad del golf volvió a evidenciarse y, en apenas unos minutos, se pasó de la igualdad a una ventaja de tres golpes para Rahm gracias a dos birdies seguidos en el 13 y el 14 y un bogey de su rival.

Rahm no da pie a la sorpresa

Con cuatro hoyos por delante, ya no dio margen a la sorpresa, al tiempo que Pieters aceptaba la derrota y se conformaba con pelear por la segunda plaza con Detry y Varner III. Un nuevo birdie en el 15, acompañado con el gesto victorioso de lanzar el puño al aire, elevó a cuatro golpes la diferencia y dejó el torneo listo para sentencia.

Ni siquiera dio pie a dar algo de emoción cuando en la salida del último hoyo envió la bola a la hojarasca, junto a los árboles, pero optó por ser cauto y limitarse a sacarla a la calle aun a costa de poner el broche al torneo con un nuevo bogey y una tarjeta de 64 golpes, seis bajo el par del campo, la mejor de la vuelta.

La única incógnita que quedó pendiente en la recta final era saber si su equipo, Legión XIII, también era capaz de llevarse el título frente a los 4Aces capitaneado por el estadoundiense Dustin Johnson e integrado por su compatriota Anthony Kim, ganador de forma épica en Adelaida, y el dúo belga Detry-Pieters. Los 4Aces aguantaron el envite a los Smash y a Legion XIII, segundo y tercero, respectivamente, y se hicieron con un triunfo que no obtenían desde julio de 2023.

Rahm tomó el relevo como ganador en la ciudad de los rascacielos del también español Sergio García, quien completó una solvente actuación que le permitió clasificarse en octavo lugar, al igual que David Puig, su compañero en los Fireballs, ambos con -14. El mexicano Carlos Ortiz, que lideró el torneo en las dos primeras jornadas, acabó en sexta posición, con -16, por detrás de Varner III y su compatriota Matthew Wolff.

Rahm coronó con la miel del éxito una semana de gran intensidad para él que comenzó con sus duras críticas al DP World Tour, el circuito europeo, al que acusó de chantaje por su oferta de perdonar las multas a los jugadores de LIV para que puedan compaginar ambas ligas. También dejó como legado su gesto de alquilar un avión para trasladar a Hong Kong a siete golfistas de LIV, entre ellos Detry, que se quedaron atrapados en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) por el conflicto bélico en Oriente Medio.