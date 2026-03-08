El secretario general de Nuevas Generaciones del PP dimite y pide «sin rodeos» el voto para Vox

Carlo Giacomo Angrisano Girauta (Barcelona, 1996), hasta ahora secretario general de las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular, ha dimitido de todos sus cargos y se ha dado de baja como miembro del partido. Tras 14 años de militancia, el que fuera «joven promesa» de los populares en Europa pide «sin rodeos» el voto para Vox.

Así lo ha confirmado a OKDIARIO el joven de 29 años apenas unos minutos antes de hacerlo público en sus redes sociales. Consciente de que su postura a muchos puede pillar por sorpresa tanto en Génova como en Bruselas -ha estado vinculado al Grupo Popular europeo-, Angrisano no se arrepiente.

«Siempre guardaré respeto personal por mis compañeros del PP, han sido 14 años de militancia», ha reseñado a la vez que ha achacado a la falta de convencimiento de los populares el principal motivo que le haya alejado de sus ideales. «El partido ha ido abandonando la mayoría de las convicciones que llevaron a muchos de nosotros a afiliarnos», ha destacado en conversaciones a este periódico.

Corría el año 2012 cuando el joven Angrisano, que apenas contaba con 15 años, se afilió al PP en la Barcelona previa al golpe secesionista que, más tarde, llegó a desestabilizar las bases del Estado de derecho español. En un vídeo publicado en sus redes sociales, reconoce que se integró a las filas del PP «por amor a España, a su identidad, a su historia, a su libertad y a la dignidad de nuestro pueblo».

Instantes antes de hacer pública su dimisión, también de anunciar su baja como militante del PP, Angrisano ha puesto de manifiesto que su afinidad con los populares partía en un inicio de la entrega y compromiso con una causa justa como la de Cataluña cuando «todo eso estaba siendo cuestionado y pisoteado por el separatismo».

No obstante, tras verse partícipe de una oposición vacilante, ha lamentado a este periódico que los de Alberto Núez Feijóo hayan dejado de lado algunos de los principios que marcaban su carácter y que ahora cree que «pueden defenderse con más claridad» desde otras formaciones políticas.

«Pido el voto para Vox»

«Los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo, y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas», insiste Angrisano en su publicación.

«Quiero decirlo sin rodeos: pido el voto para Vox. Lo hago porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles», ha sido uno de los mensajes más duros que Angrisano ha pronunciado en sus redes sociales. A su juicio, «ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón».

Sus palabras, lejos de ser un «golpe» contra la actual dirección del partido, ha quiero recalcar que responden únicamente a un «ejercicio de honestidad y de responsabilidad» para consigo mismo y con los suyos. «Pertenezco a una generación que sufre los efectos de la inmigración ilegal descontrolada y una economía asfixiada por la burocracia y el wokismo», ha argumentado.

No obstante, su salida del PP no significa que cambie haya decidido cambiar de bando aunque eso, insiste también, no quiere decir tampoco que vaya a esconder la admiración que siente en lo personal por el líder de Vox. Sobre todo, su lucha por la libertas y contra el terrorismo de ETA en el País Vasco de los años de plomo. «Seguiré en la misma batalla, ahora sí, ahí donde España se defiende sin complejos», ha reseñado.

«Ha demostrado su liderazgo creando desde cero un partido político que es una alternativa real al bipartidismo en España y referente internacional, rodeado de los grandes líderes globales de nuestro tiempo como Meloni, Milei o Donald Trump», ha reseñado el joven a este diario.

Joven promesa del PP

Hijo de un reconocido almirante italiano y reputado hidrógrafo que potenció los últimos avances en la cartografía digital, Giuseppe Angrisano, el anuncio de su ruptura con el PP deja en saco roto las esperanzas que había depositadas por la actual dirección nacional de los populares al ser él uno de los jóvenes de mayor proyección de las NNGG del partido.

Angrisano, quien fuera una de las «grandes promesas» para el futuro del principal partido de la oposición, ha sido una de las figuras más destacadas de las bases del PP. A pesar de su corta edad, el joven de 29 años guarda un currículum como pocos dentro del partido, ha sido presidente de la organización European Democrat Students (2019-2021), más tarde presidente de honor de la misma organización; además de asesor del Grupo en Bruselas.