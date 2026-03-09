Marlaska huye y se equivoca de puerta cuando OKDIARIO le pregunta por el atestado eliminado de la fiesta ilegal de Sicilia con coca

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, huyó este lunes antes del acto institucional celebrado con motivo del Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, cuando una redactora de OKDIARIO le preguntó sobre el atestado desaparecido de la fiesta ilegal con cocaína de Felipe Sicilia durante la pandemia que ha desvelado Koldo García en una entrevista a este periódico. En esa misma entrevista, el ex asesor de José Luis Ábalos reveló que Marlaska «tenía conocimiento» de estos hechos.

«Señor Marlaska, ¿sabía usted algo del atestado del señor Sicilia de esas fiestas con cocaína? ¿Quién lo ocultó? ¿La orden se la dio Pedro Sánchez?». Estas fueron las preguntas que le hizo la periodista de OKDIARIO.

Sin embargo, el ministro Marlaska no quiso contestar a la revelación del ex asesor de José Luis Ábalos y, además, tras las cuestiones de OKDIARIO, se confundió de puerta y tuvo que rectificar su recorrido con una actitud de visible incomodidad.

Koldo: «Sánchez ordenó hacer desaparecer el atestado»

Koldo García, ex asesor del ministro José Luis Ábalos, reveló en una nueva entrega de la entrevista exclusiva que dio a OKDIARIO antes de entrar en prisión que el atestado policial levantado tras una fiesta ilegal con cocaína a granel en plena pandemia protagonizada por el ex diputado socialista Felipe Sicilia «desapareció» por orden de «gente del Gobierno» y que, según le trasladaron, la instrucción venía del propio Pedro Sánchez.

Koldo admitió además que fue él quien gestionó personalmente que el caso «se quedara calmado» y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «tenía conocimiento» de los hechos.

Cuando OKDIARIO le señaló que todo ello «suena a Código Penal», Koldo García respondió con dos palabras: «Tienes razón».