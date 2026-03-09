El Gobierno de Pedro Sánchez se lanza a por el voto de los jóvenes, donde Vox está cosechando gran parte de su nuevo electorado. El Ejecutivo socialista regará con 8.000 euros a los universitarios españoles que hagan un intercambio dentro del país, pero en una provincia diferente a donde está cursando sus estudios.

El jefe del Ejecutivo ha anunciado a través de un mensaje de la red social X, antes Twitter, las Becas Medrano que, según Sánchez, permitirán a los jóvenes «estudiar un curso en otra universidad del país». El líder socialista ha lamentado que las ayudas «fueron suprimidas en 2013» y que ahora se «recupera bajo un nuevo nombre y con condiciones mejoradas». «Una oportunidad para cohesionar España», concluye el presidente.

Las becas, según el Gobierno, podrán llegar en su primera convocatoria a 2.300 estudiantes cuando realizan un intercambio en una universidad de una provincia diferente a la de su origen. El Ejecutivo, de ese modo, pretende reactivar las antiguas becas Séneca, eliminadas en 2013 por la crisis económica y por la que el líder socialista culpa al Gobierno del popular Mariano Rajoy.

La cuantía que entregará a los estudiantes es de 8.100 euros, es decir, 900 euros al mes durante el curso. Este ingreso se hará de un solo pago directamente a los estudiantes beneficiarios. Además, esto podría complementarse con un extra para los estudiantes que vayan a universidades de fuera de la península o que venga de esos territorios. La financiación total tendrá un coste máximo de 18.800.000 euros.

Becas para la «cohesión territorial»

El Gobierno ha justificado esta movilidad en que «enriquece la experiencia formativa del estudiantado universitario y contribuye a la cohesión territorial». Estas «becas nacen para garantizar que las condiciones de origen de los estudiantes no sean un obstáculo para el ejercicio de esta movilidad», subrayan fuentes del Ejecutivo.

Las becas llevarán el nombre de Luisa de Medrano. Ella fue la primera mujer que, en 1508 en la Universidad de Salamanca, ocupó una cátedra universitaria en España.

Las ayudas serán compatible con la beca general para estudios universitarios concedida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Sin embargo, no lo será con la beca de residencia.

Los estudiantes que podrán acceder a las Becas Medrano son los matriculados en titulaciones oficiales de grado, en cualquier universidad española que hayan superado un mínimo de 60 créditos. Asimismo, esta movilidad sólo podrá realizarse a partir del segundo año. La duración de la estancia será de 9 meses, es decir, un curso completo.

Para poder optar a esta beca, antes deberán haber obtenido una plaza en la convocatoria del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE).