El suegro de Sánchez montó su mayor prostíbulo gay en un local del Estado reservado a «usos deportivos»

El mayor prostíbulo gay del suegro de Pedro Sánchez fue instalado en un local del Estado que estaba reservado para «usos deportivos». Así consta en la documentación oficial recopilada por OKDIARIO, que no deja lugar a dudas. La familia de Begoña Gómez disfrutó de este inmueble estatal para su extensa red de negocios de prostitución gay y heterosexual. Se lo alquiló la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface) por un ventajoso precio. Se beneficiaron de estos negocios durante décadas. El líder del negocio era el suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez.

El local en cuestión está situado en pleno centro de Madrid, en el número 38 de la calle San Bernardo, a escasos metros de la Gran Vía. Bajo el calificativo comercial de «sauna» se escondía, en realidad, un prostíbulo con jóvenes que tenían que compartir con los Gómez los ingresos que obtenían por vender su cuerpo a otros hombres. Tampoco faltaban el menudeo de drogas, el dinero negro y las cámaras ocultas que captaban, de forma ilegal, imágenes potencialmente comprometedoras para quienes pasaban por allí, según desveló a OKDIARIO un testigo directo. Entre la clientela figuraban empresarios, políticos y artistas.

El local tiene una superficie total construida de 344 metros cuadrados, según consta en el registro del Catastro, organismo oficial adscrito al Ministerio de Hacienda que dirige la socialista María Jesús Montero desde junio de 2018.

Según esta ficha catastral, el destino de este local –que comprende planta baja y sótano– es «deportivo». Resulta llamativo que, pese a estar reservado urbanísticamente a tal fin, el Gobierno lo mantuviera arrendado a la familia de Begoña Gómez para lucrarse con la prostitución bajo la teórica denominación de «sauna».

Este local forma parte de un edificio que pertenece en su totalidad a Muface. Es decir, al Estado. Y, por tanto, su gestión es responsabilidad última del Gobierno. Los Gómez disfrutaron también de otros espacios en ese mismo edificio, también por arrendamientos a precios ventajosos a tenor de cómo se cotiza el suelo en esa céntrica zona de Madrid.

La planta sótano y la planta calle –los espacios que se explotaron como prostíbulo gay bajo el nombre comercial de Sauna Adán– están catalogados para usos «deportivos». Lo mismo la primera planta del edificio. El resto están reservados o para vivienda (residencial) o para oficinas.

Alquilado a los Gómez hasta 2022

Todo ese edificio forma parte del llamado Fondo General de inmuebles de Muface. Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, aunque esta sauna-prostíbulo cerró poco antes de la pandemia del Covid –hace unos seis años–, la familia política de Pedro Sánchez siguió teniendo este local en régimen de alquiler hasta entrado el año 2022. Es decir, hasta cuatro años después de que Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno.

En documentos de Muface, consta que ese local dejó de disfrutarlo la familia de Begoña Gómez no porque se lo retirara la Administración del Estado sino por «desistimiento del arrendatario».

Como desveló OKDIARIO el pasado sábado, el Estado ha emprendido ahora un lavado de cara total de este local. Ha sido eliminado el letrero luminoso «Sauna» que había en la fachada de este establecimiento situado en la planta baja del número 38 de la madrileña calle San Bernardo. La puerta de acceso a este local ha sido tapiada. Y los operarios contratados al efecto se han esmerado estos últimos días en enlucir con yeso la fachada y dejarla impoluta, sin resto alguno de pintadas ni de indicativo alguno.