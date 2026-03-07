El Gobierno tapia el local del Estado donde el suegro de Sánchez tenía su mayor prostíbulo gay

El Estado ha emprendido un lavado de cara total al local que, durante años, disfrutó en condiciones privilegiadas el suegro de Pedro Sánchez para enriquecerse con sauna Adán, un establecimiento gay en el que no faltaba la prostitución masculina y en el que se movía dinero negro, había cámaras de grabación de escabrosa utilidad y tampoco faltaba el menudeo de drogas, según declaró a OKDIARIO un testigo directo.

Sauna Adán fue la joya de la corona de los negocios de prostitución gay y heterosexual con los que se enriqueció la familia de Begoña Gómez, dinero que extiende su sombra a la financiación de la carrera política de Pedro Sánchez, a episodios clave de su trayectoria como las primarias con las que tomó el poder del partido, desde el que saltó a la Presidencia del Gobierno.

Esta sauna, donde según los testimonios recabados por OKDIARIO había jóvenes prostituidos que contribuían al lucrativo negocio de la familia de Begoña Gómez, se encontraba en un local que es propiedad del Estado. En concreto, de la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface). En la actualidad, este organismo depende orgánicamente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Al frente de este ministerio está el también líder de los socialistas madrileños, Óscar López, que antes de aterrizar en el Consejo de Ministros fue el máximo responsable de la empresa estatal Paradores Nacionales. En ese cargo estaba cuando se produjo el escándalo protagonizado por Ábalos en el Parador de Teruel.

Ahora, Muface –por tanto, el organismo controlado por el ministro López– borra todo indicio que pueda recordar que en ese local del centro de Madrid, situado junto a la Gran Vía, estuvo esta próspera sauna gay de los Gómez, el negocio que controló Sabiniano, padre de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.

Ha sido eliminado el letrero luminoso «Sauna» que había en la fachada de este establecimiento situado en la planta baja del número 38 de la madrileña calle San Bernardo. La puerta de acceso a este local ha sido tapiada. Y los operarios contratados al efecto se han esmerado estos últimos días en enlucir con yeso la fachada y dejarla impoluta, sin resto alguno de pintadas ni de indicativo alguno.

Según los documentos oficiales de Muface a los que ha tenido acceso OKDIARIO, este local constaba en sus inventarios como «arrendado» hasta hace apenas cuatro años. Por entonces, Sánchez ya llevaba un cuatrienio al frente del Gobierno. Fue durante 2022 cuando se extinguió ese contrato de arrendamiento. No era el único inmueble de Muface del que, a precio privilegiado, disfrutó la familia del suegro de Sánchez para sus negocios de saunas ligadas al ejercicio de la prostitución.

Prostitución, dinero negro, cámaras…

Como destapó OKDIARIO hace unos meses, la sauna Adán no era sólo un centro de prostitución masculina: funcionaba como una lucrativa máquina de dinero negro en pleno corazón de Madrid. Álex D. [nombre ficticio], quien conoció de cerca el funcionamiento del local propiedad del suegro de Pedro Sánchez, desvela los entresijos económicos de un negocio que operaba al margen del sistema fiscal.

«Estoy seguro de que eso ha dado mucho lucro, y desde luego mucho lucro en dinero negro», afirma categóricamente Álex al referirse a los beneficios que generaba el establecimiento. El modelo de negocio era similar al de cualquier club de alterne, pero adaptado a la prostitución masculina.

Los trabajadores sexuales, principalmente brasileños y colombianos sin documentación legal, debían pagar una parte de sus ganancias directamente a la casa. «Funcionaba como un club de alterne heterosexual al uso. Era obligatorio pagar, aparte de pagar la cabina donde tenías que ir para hacer lo que fuese», explica Álex. Este sistema de doble cobro –comisión sobre los servicios más el alquiler de las habitaciones– garantizaba un flujo constante de ingresos.

Durante su última visita hace cinco años, Álex descubrió cámaras ocultas instaladas ilegalmente en la sauna Adán que, según sugiere su testimonio, podrían haber servido para vigilar y robar a los clientes. Cuando le sustrajeron dinero de su taquilla cerrada, la amenaza de llamar a la Policía bastó para que se lo devolvieran inmediatamente, evidenciando la consciencia de los responsables sobre la ilegalidad de sus prácticas.

La clientela del local incluía políticos, empresarios y artistas dispuestos a pagar por servicios discretos. El horario amplio –casi 24 horas– y la ubicación estratégica cerca de Chueca garantizaban un flujo constante de clientes. Las tarifas de entrada oscilaban entre 12 y 20 euros, a lo que se sumaban los costos de los servicios y las habitaciones.