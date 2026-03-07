Munuera Montero perdona una roja clamorosa a Cubarsi tras una zancadilla como último hombre a Williams

Pau Cubarsí cometió una de las rojas más claras de la temporada al zancadillear por detrás a Iñaki Williams siendo el último hombre de la defensa del Barcelona. El colegiado Munuera Montero, sin embargo, decidió solamente amonestar al central culé en una acción que es roja directa en el 99% de los casos. Ni los jugadores del Athletic ni el propio San Mamés daban crédito a la decisión del árbitro.

Munuera Montero, famoso por tener un mural de Messi en el jardín de su casa, sembró todo tipo de dudas por una acción en la que Cubarsí quiso cortar un mano a mano de Iñaki Williams con Joan García cometiendo una zancadilla clara. La decisión del árbitro, sin duda, dejó a todos los implicados con un gesto de sorpresa.

El Athletic Club reclamó la expulsión de Cubarsí en esta acción. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/MmeHK5NiFK — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 7, 2026

Además, era evidente que Iñaki Williams, uno de los jugadores más rápidos de la Liga, se iba a plantar sólo contra Joan García y Cubarsi optó por cortar su carrera cruzándose con una zancadilla que no fue penalizada. Las Ligas, en muchas ocasiones, se deciden en estos pequeños detalles.